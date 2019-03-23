台中花博無名英雄最大志工團 台電：叫我第一名

2019-03-23 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中花博入園參觀人數突破600萬人，展期到4月24日。根據台中花博統計，台中花博志工人數排名第一的企業是台電公司，台電志工從北到南超過40個單位、886人，台電志工團服務時數近5萬小時，連馬祖都有志工飄洋過海服務，要讓民眾看見台中花博之美。台電說，歡迎民眾前往參觀，好看又好拍，可以幫台電志工打氣加油一下喔。

台電表示，台電除在電力本業上協助花博電力增設、遷移工程，提供園區用電容量達7500瓩（等同每小時約可供應7500度電），也從前年8月招募台中花博志工，歷經9場說明會與線上招募，募集886名熱心志工，其中逾七成沒有志工經驗，額外在假日受訓取得志工證照，並接受花博特別訓練。

台電說明，台電花博志工最遠來自馬祖，台電馬祖區處長張毓哲是台中人，也在台中區處待了30年，他利用過年返台當志工。

張毓哲說，特別推薦台電認養志工服務的后里森林園區主場館「發現館」，除了建物結合現有老樹、以綠色建材再生塑化磚打造，主打「在台中看見半個地球」，透過館內設計與溫溼度控制，可讓遊客如親身體驗海拔橫跨近4000公尺的美麗台灣，而其中大甲溪流域水文等生態呈現，在地人看來會「超有感」。