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賣芭樂被綠委質疑「能吃全台？」 郭台銘：我接地氣

台中花博無名英雄最大志工團 台電：叫我第一名

2019-03-23 17:15聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中花博入園參觀人數突破600萬人，展期到4月24日。根據台中花博統計，台中花博志工人數排名第一的企業是台電公司，台電志工從北到南超過40個單位、886人，台電志工團服務時數近5萬小時，連馬祖都有志工飄洋過海服務，要讓民眾看見台中花博之美。台電說，歡迎民眾前往參觀，好看又好拍，可以幫台電志工打氣加油一下喔。

台電表示，台電除在電力本業上協助花博電力增設、遷移工程，提供園區用電容量達7500瓩（等同每小時約可供應7500度電），也從前年8月招募台中花博志工，歷經9場說明會與線上招募，募集886名熱心志工，其中逾七成沒有志工經驗，額外在假日受訓取得志工證照，並接受花博特別訓練。

台電說明，台電花博志工最遠來自馬祖，台電馬祖區處長張毓哲是台中人，也在台中區處待了30年，他利用過年返台當志工。

張毓哲說，特別推薦台電認養志工服務的后里森林園區主場館「發現館」，除了建物結合現有老樹、以綠色建材再生塑化磚打造，主打「在台中看見半個地球」，透過館內設計與溫溼度控制，可讓遊客如親身體驗海拔橫跨近4000公尺的美麗台灣，而其中大甲溪流域水文等生態呈現，在地人看來會「超有感」。

台電台中區處曹蜀宜說，擔任志工期間，曾碰到民眾發現她是台電人，還以為是園區停電來搶修，另在發現館服務時遇到一位阿嬤詢問館內石虎標本「是貓嗎？」都令她覺得有趣又難忘。

台電花博志工曹蜀宜曾在發現館服務時，遇到一位阿嬤詢問館內石虎標本「是貓嗎？」圖／...
台電花博志工曹蜀宜曾在發現館服務時，遇到一位阿嬤詢問館內石虎標本「是貓嗎？」圖／台電提供
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台電花博志工最遠來自馬祖，台電馬祖區處長張毓哲，飄洋過海也要讓民眾看見台中花博之...
台電花博志工最遠來自馬祖，台電馬祖區處長張毓哲，飄洋過海也要讓民眾看見台中花博之美。圖／台電提供
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