表演服務社會、在逆境進取 她們都獲模範兒童表揚

2019-03-23 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣南鎮國小學生廖妤珊由父親獨自撫養，家裡靠著修機車微薄收入維持家計，她不因家境辛苦自暴自棄，小學六年成績都名列前茅，更榮獲彰化縣特教守護小天使；南郭國小龔心柔則是校外劇團團員，跟著劇團到醫院、養老院演出，從小熱心服務，她們都獲得今年國小模範兒童表揚。

彰化縣內國小499位模範兒童今天到田中國小接受表揚，縣長王惠美一一握手頒獎，鼓勵他們在學習過程中維持「三好」，包括好品德、好健康、好創意。

教育處長陳逸玲指出，模範兒童由學校各班級推薦，獲獎學生值得嘉許的事蹟不盡相同，包含學業典範、孝悌楷模及品德優良等，但都是給正面積極的學生肯定。

六年級廖妤珊家中環境艱困，曾經家裡連一張能寫作業的書桌都沒有，但她仍經常坐在機車行的工作櫃旁讀書，不僅成績好外還是學校巧固球隊長，是班上領導型人物。她說，一路走來受到很多幫助，希望未來能當老師回饋社會，她超齡的表現讓師長讚許，也是同學的榜樣，獲得2018年總統教育獎逆境向上得主。