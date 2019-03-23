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表演服務社會、在逆境進取 她們都獲模範兒童表揚

2019-03-23 14:55聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣南鎮國小學生廖妤珊由父親獨自撫養，家裡靠著修機車微薄收入維持家計，她不因家境辛苦自暴自棄，小學六年成績都名列前茅，更榮獲彰化縣特教守護小天使；南郭國小龔心柔則是校外劇團團員，跟著劇團到醫院、養老院演出，從小熱心服務，她們都獲得今年國小模範兒童表揚。

彰化縣內國小499位模範兒童今天到田中國小接受表揚，縣長王惠美一一握手頒獎，鼓勵他們在學習過程中維持「三好」，包括好品德、好健康、好創意。

教育處長陳逸玲指出，模範兒童由學校各班級推薦，獲獎學生值得嘉許的事蹟不盡相同，包含學業典範、孝悌楷模及品德優良等，但都是給正面積極的學生肯定。

六年級廖妤珊家中環境艱困，曾經家裡連一張能寫作業的書桌都沒有，但她仍經常坐在機車行的工作櫃旁讀書，不僅成績好外還是學校巧固球隊長，是班上領導型人物。她說，一路走來受到很多幫助，希望未來能當老師回饋社會，她超齡的表現讓師長讚許，也是同學的榜樣，獲得2018年總統教育獎逆境向上得主。

龔心柔則是國小六年都參加校外彰化基督教醫院「喜樂小羊」劇團，母親帶著她隨劇團到醫院、養老院、學校演出，她說，曾演過小羊、芭比娃娃，男生的角色也敢嘗試，為了周末有時間團練，平日要將課業按部就班完成，也從服務中找到成就感。她樂於服務的精神，加上品格兼具的內涵，被推薦作為同儕學習的楷模。

南郭國小學生龔心柔（左二）在家人陪伴下今天接受模範兒童表揚。記者林敬家／攝影
南郭國小學生龔心柔（左二）在家人陪伴下今天接受模範兒童表揚。記者林敬家／攝影
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南鎮國小學生廖妤珊獲得模範兒童表揚。記者林敬家／攝影
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