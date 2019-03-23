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暖冬影響 九族文化村櫻花、薰衣草、紅彩木同時大爆發

2019-03-23 14:37聯合報 記者江良誠╱即時報導

今年暖冬影響，日月潭九族文化村數萬株西班牙薰衣草花海綿延一大片，趣味造型的花瀑也相當宏偉壯觀，最特別的是今年紅彩木大爆發，讓整個歐洲花園都在一片紅色花海中，奼紫嫣紅美不勝收，九族文化村紫戀薰衣草活動和優惠，也加碼延長半個月到4月21日，讓遊客可享優惠價欣賞春季美景。

九族文化村經理黃瑞奇說，今年因暖冬影響櫻花晚開，第二波櫻花大道的富士櫻登場，現在是最佳賞花時機。也讓民眾賞櫻熱潮不斷延燒，加上歐洲花園薰衣草花海和五顏六色的造型花瀑也盛開群花競妍相當難得，同時看到粉嫩富士櫻和紫色薰衣草花海，欣賞不同的花卉風情。

九族文化村也配合南投縣政府春遊補助提供民眾消費券方案，遊客4月1日起入住南投，取得縣政府補助的500元消費券，憑足額消費券即可免費入園，也可選擇用足額消費券(抵二人免費搭乘日月潭纜車。九族文化村紫戀薰衣草活動和優惠，也加碼延長半個月到4月21日，原價850元只要以650元優惠價就能入園。

黃瑞奇說，園區種植紅彩木已經好幾年，今年首度看到紅彩木大爆發，紅花盛開嬌豔無比，讓遊客看到都為之驚豔，大家不妨提早規劃來九族欣賞紫色花海，周末聆聽音樂會和體驗邱比特射箭聯誼，歐洲花園設有祈福籠供遊客許下愛情祝福，感受薰衣草的浪漫氛圍。

受暖冬影響，九族文化村最近群花同時綻放，一大片的紫色薰衣草搭配五顏六色的造型花瀑...
受暖冬影響，九族文化村最近群花同時綻放，一大片的紫色薰衣草搭配五顏六色的造型花瀑相當美。圖／九族文化村提供
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受暖冬影響，九族文化村最近群花同時綻放，一大片的紫色薰衣草搭配五顏六色的造型花瀑...
受暖冬影響，九族文化村最近群花同時綻放，一大片的紫色薰衣草搭配五顏六色的造型花瀑相當美。圖／九族文化村提供
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九族文化村種植紅彩木多年，今年首度大爆發開滿豔紅的花朵。圖／九族文化村提供
九族文化村種植紅彩木多年，今年首度大爆發開滿豔紅的花朵。圖／九族文化村提供
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九族文化村消費券暖冬

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