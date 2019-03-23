暖冬影響 九族文化村櫻花、薰衣草、紅彩木同時大爆發

2019-03-23 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



今年暖冬影響，日月潭九族文化村數萬株西班牙薰衣草花海綿延一大片，趣味造型的花瀑也相當宏偉壯觀，最特別的是今年紅彩木大爆發，讓整個歐洲花園都在一片紅色花海中，奼紫嫣紅美不勝收，九族文化村紫戀薰衣草活動和優惠，也加碼延長半個月到4月21日，讓遊客可享優惠價欣賞春季美景。

九族文化村經理黃瑞奇說，今年因暖冬影響櫻花晚開，第二波櫻花大道的富士櫻登場，現在是最佳賞花時機。也讓民眾賞櫻熱潮不斷延燒，加上歐洲花園薰衣草花海和五顏六色的造型花瀑也盛開群花競妍相當難得，同時看到粉嫩富士櫻和紫色薰衣草花海，欣賞不同的花卉風情。

九族文化村也配合南投縣政府春遊補助提供民眾消費券方案，遊客4月1日起入住南投，取得縣政府補助的500元消費券，憑足額消費券即可免費入園，也可選擇用足額消費券(抵二人免費搭乘日月潭纜車。九族文化村紫戀薰衣草活動和優惠，也加碼延長半個月到4月21日，原價850元只要以650元優惠價就能入園。