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等了20年！台中水湳會展中心今開工

2019-03-23 11:52聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中水湳國際會展中心今天早上開工動土，由台中市盧秀燕主持，經濟部長沈榮津到場。這座會展中心斥資58億元，將興建2360個標準攤位，預計4年後完工。台中市長盧秀燕說，地方期待會展中心已超過20年，她上任後要拚經濟，就從會展中心動工開始。

經濟部長沈榮津說，水湳會展中心是第一期工程，西側的第二期由中央負責，期待中央、地方攜手合作，未來營運順利。

中台灣精密機械、手工具與工具機產業發達，產業界期盼就近有會展中心；水湳會展中心位於中央公園旁，早在前市長胡志強任內規劃，前市長林佳龍爭取到中央經費，在西側規劃二期工程，總攤位數超過5000攤。

盧秀燕說，競選政見要「拚經濟」，提出「前店、後廠、自由港」策略，台中的產品沒問題，但欠缺「前店」會展中心，過去喊了20多年，還停留在紙上作業，她上任後決定動工興建，市府投資58億元，拚經濟從會展中心動工開始。

盧秀燕說，興建會展中心不只能賣產品，讓台中的貨出去，還要發展會展產業，爭取國際商機，例如3C產品會在美國拉斯維加斯辦展，機械工業展覽會想到德國，未來會規劃主題式展覽，帶動周邊的住宿、餐飲、旅遊與伴手禮經濟。

盧秀燕說，水湳會展一期開工後，預計4年後完成，二期也開始籌備，要打造總數5000攤的會展中心，讓貨出去、錢進來，台中發大財。

建築規劃團隊表示，水湳會展中心緊鄰中央公園旁，座落在67公頃的綠地，在世界會展中心很少見，採取會、展分離規劃，加上弧形起伏的大型屋頂覆蓋，呼應台中大肚山產業鏈，也能成為觀光地標。

台中水湳國際會展中心今早開工動土，以弧形起伏的屋頂覆蓋，將打造2360攤標準攤位...
台中水湳國際會展中心今早開工動土，以弧形起伏的屋頂覆蓋，將打造2360攤標準攤位，預計4年後動工。記者洪敬浤／翻攝
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台中水湳國際會展中心今早開工動土，台中市長盧秀燕表示，地方期待會展中心超過20年...
台中水湳國際會展中心今早開工動土，台中市長盧秀燕表示，地方期待會展中心超過20年，台中拚經濟從會展中心動工開始。記者洪敬浤／攝影
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台中水湳國際會展中心今早開工動土，以弧形起伏的屋頂覆蓋，將打造2360攤標準攤位...
台中水湳國際會展中心今早開工動土，以弧形起伏的屋頂覆蓋，將打造2360攤標準攤位，預計4年後動工。記者洪敬浤／翻攝
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經濟盧秀燕台中市

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