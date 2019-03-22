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南投縣長赴陸拚經濟 盼創30億元觀光商機

2019-03-22 17:00聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣長林明溱率觀光、農產業者到大陸拚商機，昨天拜訪國台辦主任劉結一，今天參觀北京中關村創新園區，晚上拜訪北京副市長王寧。林明溱表示，南投縣農產受到大陸歡迎，但目前關稅、進口港仍不足，希望打開通路和簡化手續，讓南投農產更方便銷售到大陸，並在農產滯銷時發揮調節效果。

南投縣長林明溱偕同立委許淑華、馬文君，南投觀光、農業代表到大陸拚經濟，昨天拜訪劉結一，今天拜訪北京副市長王寧。明後兩天到山東參訪，洽談農業合作。

林明溱說，南投鳳梨、柳丁、火龍果、香蕉以及茶葉深受大陸消費者歡迎，但目前出口管道和關稅問題卡關，因此拜訪劉結一希望增加浙江大麥嶼港做農產進口港，並比照廈門以及平潭降低關稅，並開放鳳梨、柳丁、火龍果、香蕉以及茶葉，劉結一同意將協調相關單位協助，打開南投農產銷售的任督二脈。

南投縣農會總幹事曾明瑞說，南投大禹嶺、鹿谷、杉林溪茶葉受到山東歡迎，縣農會已在山東青島成立「坤德茶葉」做為據點，也與海信廣場超商合作，茶葉出口前年才50萬元，到去年已經跳到500萬元，成長10倍。而加工的香蕉乾、鳳梨乾也很受當地消費者歡迎。只要目前出口流程更為順暢，南投農特產可望大幅擴大銷售數量。

林明溱說，最後兩天將前往浙江省談觀光，日月潭與大陸7個姊妹湖泊的友好城市多加交流，由大陸7省市協助至少增加70萬人來南投深度旅遊至少住宿一晚，至少會增加30億以上的觀光產值。之前鳳梨、香蕉容易因為產銷過剩滯銷，如果加工品能順利銷往大陸，對調節農產、提升農民收益會有很大幫助。

南投縣長林明溱今天率農業、觀光代表團參觀北京中關村創新園區，拓展兩地經貿交流。圖...
南投縣長林明溱今天率農業、觀光代表團參觀北京中關村創新園區，拓展兩地經貿交流。圖／南投縣政府提供
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林明溱劉結一香蕉
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