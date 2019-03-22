八卦山打卡新景點 公共裝置藝術八卦龍可爬可玩

2019-03-22 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，互動式的八卦龍可讓小朋友攀爬遊玩，親近公共藝術。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，彰化縣長王惠美說，以往公共藝術都是「只可遠觀、不可近玩」，互動式的八卦龍可讓小朋友攀爬遊玩，親近公共藝術，最近八卦山也有賞鷹活動，還有天空步道，很適合親子前來踏青。

八卦山又多了一個打卡景點，王惠美今天主持八卦龍啟用儀式，多位縣議員及彰化市長林世賢等人也參加啟用儀式。

王惠美說，「八卦龍」開放後為八卦山風景區再增一處適合親子共遊去處，八卦山有多樣生物性，期望將八卦山做點線面結合，可以體驗生態、登高攬景，增加新的公共藝術空間聚集更多人潮，帶動八卦山風華再現。

林世賢說，「八卦龍」是一種共融遊戲，共融遊戲對小孩的感覺統合發展是非常有幫助，未來八卦山也能再增加攀岩和溜滑梯等遊樂設施，彰化市公所會積極

配合彰化縣政府，也讓八卦山天空步道等更增加生命力，讓八卦山遊憩觀光更蓬勃發展。

八卦龍原創者王懷亮說，公共藝術「八卦龍」故事是有一隻龍飛到八卦山上面，因為掉了一顆龍珠，龍在天空遇到老鷹，成為朋友，一起找龍珠，小龍覺得八卦山實在是個好地方，就留在八卦山，共同守護八卦山這塊土地。