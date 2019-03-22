親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

爬秀姑巒山遇乾屍 正妹登山客臉書協尋家屬

韓國瑜獲禮遇走特別通道 韓粉拿國旗來回奔跑追逐

八卦山打卡新景點 公共裝置藝術八卦龍可爬可玩

2019-03-22 12:59聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，互動式的八卦龍可讓小朋友...
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，互動式的八卦龍可讓小朋友攀爬遊玩，親近公共藝術。 記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，彰化縣長王惠美說，以往公共藝術都是「只可遠觀、不可近玩」，互動式的八卦龍可讓小朋友攀爬遊玩，親近公共藝術，最近八卦山也有賞鷹活動，還有天空步道，很適合親子前來踏青。

八卦山又多了一個打卡景點，王惠美今天主持八卦龍啟用儀式，多位縣議員及彰化市長林世賢等人也參加啟用儀式。

王惠美說，「八卦龍」開放後為八卦山風景區再增一處適合親子共遊去處，八卦山有多樣生物性，期望將八卦山做點線面結合，可以體驗生態、登高攬景，增加新的公共藝術空間聚集更多人潮，帶動八卦山風華再現。

林世賢說，「八卦龍」是一種共融遊戲，共融遊戲對小孩的感覺統合發展是非常有幫助，未來八卦山也能再增加攀岩和溜滑梯等遊樂設施，彰化市公所會積極

配合彰化縣政府，也讓八卦山天空步道等更增加生命力，讓八卦山遊憩觀光更蓬勃發展。

八卦龍原創者王懷亮說，公共藝術「八卦龍」故事是有一隻龍飛到八卦山上面，因為掉了一顆龍珠，龍在天空遇到老鷹，成為朋友，一起找龍珠，小龍覺得八卦山實在是個好地方，就留在八卦山，共同守護八卦山這塊土地。

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑說，有鑒於近年來各公園、學校內兒童遊具充斥著制式化的塑膠遊具現象，縣府在八卦山遊客服務中心下方綠地廣場設置公共藝術裝置八卦龍，有別於一般罐頭遊具，龍身可攀爬、穿梭、躲藏，還有傳聲筒等親子互動趣味空間，未來希望結合文創市集場域，為八卦山風景區再增一處適合親子出遊去處。

彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，互動式的八卦龍可讓小朋友...
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，互動式的八卦龍可讓小朋友攀爬遊玩，親近公共藝術。 記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，彰化縣長王惠美說，以往公...
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，彰化縣長王惠美說，以往公共藝術都是「只可遠觀、不可近玩」，互動式的八卦龍可讓小朋友攀爬遊玩，親近公共藝術。 記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，互動式的八卦龍可讓小朋友...
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，互動式的八卦龍可讓小朋友攀爬遊玩，親近公共藝術。 記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，彰化縣長王惠美說，以往公...
彰化縣八卦山風景區親子互動式公共藝術「八卦龍」今天啟用，彰化縣長王惠美說，以往公共藝術都是「只可遠觀、不可近玩」，互動式的八卦龍可讓小朋友攀爬遊玩，親近公共藝術。 記者林宛諭／攝影
分享

公共藝術親子
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

「雲豹輪」新軍加入 停駛8年台中澎湖航線將恢復

2019-03-22 11:54

業務員轉服務老人 記錄他們的故事出書留念

2019-03-21 23:23

把垃圾變綠能 南投縣府籌設處理中心

2019-03-21 23:19

看問題／財政困難、施政取捨 考驗巧婦

2019-03-21 23:09

古磚被當廢棄物 應速成立文資銀行

2019-03-21 23:09

彰化前瞻「先搶先贏」 縣市停車場自籌款頭大

2019-03-21 23:08

守護鹿港老屋 地方建議列聚落保存區

2019-03-21 23:06

改善水環境 埔里溝渠投放環保酵素

2019-03-21 23:04

業務員轉服務老人 幫阿公阿嬤記錄故事做手工書

2019-03-21 20:08

鹿港2棟百年老建築接連被拆 地方籲應指定聚落保存區

2019-03-21 19:38

國寶級老陶師林添福94高齡辭世 硘聲永存

2019-03-21 14:48

清水鰲峰山地下戰備坑道 清水鬼洞下月開放參觀

2019-03-21 14:39

白沙屯媽祖遶境10天9夜 童醫院救護車全程跟隨

2019-03-21 10:53

大學生到山上部落義剪 93歲到1歲都跑來

2019-03-21 10:32

顛覆傳統！這家人用「現金」拜祖先 歲末捐款行善

2019-03-21 08:05

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

桃園版星光大道登場！桃漾天籟歌唱大賽獎金195萬元

2019-03-21 15:14

花蓮瑞穗春天酒店開幕 12位長腿正妹超吸睛

2019-03-21 22:04

桃市府新人事！林佳龍子弟兵王義川接桃園航空城董事長

2019-03-21 15:29

清水鰲峰山地下戰備坑道 清水鬼洞下月開放參觀

2019-03-21 14:39

韓流旋風激勵屏東藍營 不再為立委人選發愁

2019-03-21 16:11

台68快速公路竹東端出口施工 上下班大塞車惹民怨

2019-03-21 14:39

鹿港2棟百年老建築接連被拆 地方籲應指定聚落保存區

2019-03-21 19:38

看好陸客超強購買力 三峽金牛角進駐金門

2019-03-21 19:07

民政局發文殯葬業讓民代首長先公祭 鄭文燦撤官僚公文

2019-03-21 19:05

國土計畫法將上路 雲林憂難翻身

2019-03-22 00:16

高雄愛情產業鏈啟動了！ 愛河畔市集、夢時代粉紅派對

2019-03-22 08:18

新北市參加春季旅展 「路的觀光」探訪淡蘭古道

2019-03-22 08:04

國寶級老陶師林添福94高齡辭世 硘聲永存

2019-03-21 14:48

前瞻計畫基隆要到多少錢？ 林右昌：沒有第一也有前三

2019-03-21 14:05

救國團變日治廳長「龍鄉樓」惹議 宜蘭市長：願改名

2019-03-21 16:18

「雲豹輪」新軍加入 停駛8年台中澎湖航線將恢復

2019-03-22 11:54

台東環保局隱藏攝影立功 亂丟垃圾半年抓54人

2019-03-21 13:46

基隆列艱困選區 國民黨主委：太給面子了

2019-03-21 19:08

漁民潛水打魚重罰3萬 引爆恆春漁民怒火促修法

2019-03-21 19:07

雙子星簽約恐再延至5月 總顧問：再拖貽笑國際嚇跑外資

2019-03-21 17:34

龍系人馬接桃園航空城董事長 王義川：鄭文燦昨找我談

2019-03-21 17:44

斷指乩童、落腳三媽傳奇多 后厝龍鳳宮耆老訪談出書

2019-03-21 20:05

桃園捷運綠線假開工？ 鄭文燦駁斥：少數議員任意抹黑

2019-03-21 20:10

搜尋龍潭湖卻跳出命案照片 工旅處：誤植照片已下架

2019-03-21 15:53

外島首位女立委陳玉珍宣誓就職 強調24小時服務不打烊

2019-03-21 17:27

鯉魚潭「景色」翻山越嶺進駐日月潭 營造日月同心

2019-03-22 08:03

今年可能沒龍眼蜜 蜂農嘆龍眼不開花採不到蜜

2019-03-21 19:57

爭釣權／遏止釣客亂象 新北提4招

2019-03-21 23:19

響應「十萬青年十萬兵」入伍 百歲姜之發見證抗戰史

2019-03-21 20:12

寓教於樂 新北環保局推資源循環課程

2019-03-21 20:12

影╱西瓜紅了！瓜農：台北越熱 銷量價格越好

2019-03-22 09:49

北市二殯闢聯外道 未來擬交管

2019-03-22 00:05

台27甲六龜路段陣雨樹盛開 「平地櫻花」景觀浪漫

2019-03-21 16:03

新北都更3箭首重公益 20捷運站列首波

2019-03-21 14:52

新聞眼／胖周瑜攻略 鄭系、龍系人事和棋？

2019-03-21 23:12

圖輯／史上最逼真場景 台日韓參與新北災害搶救演習

2019-03-21 17:25

社工驚見偏遠部落堆3千含酒精空瓶 痛呼母湯過量

2019-03-21 19:54

桃園新人事／王義川掌航空城 吳君婷接研考會

2019-03-21 23:11

台南事業廢棄物處理費漲不停 廠商：不是要發展經濟？

2019-03-21 17:58

吃了《味覺．法國》晚宴 林右昌：想去法國簽個姐妹市

2019-03-21 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top