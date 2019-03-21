看問題／財政困難、施政取捨 考驗巧婦

2019-03-21 23:09 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 劉明岩



彰化縣被北市長柯文哲點名是下一個要破產的縣市，縣長王惠美面臨財政吃緊挑戰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為著前瞻建設停車場自籌款問題，引發彰化縣政府與彰化市公所的爭執，而後續還有多項大型建設，同樣必須面對巨額自籌款的負擔，對於財政困難的彰化縣政府無異雪上加霜，但如果因此捨棄有利民生的建設就相當可惜，如何取捨需要大智慧。

彰化縣政府政權移轉後，接任的縣長王惠美常以縣府負債四百億元喊窮，「巧婦難為無米之炊」下，推翻了前縣長魏明谷多項政策，包括校園保全改弦易轍、放棄主辦台灣燈會，並要重新檢討社福政策，引來外界「魏規王不隨」的議論。

王惠美除了撙節開支外，並積極盤點資源，先求站穩腳步，再徐圖發展，不過縣府再怎麼解釋，仍被批評「沒有大作為」，沒想到，台北市長柯文哲在美國演講一席「彰化縣是下一破產的縣市」預言 ，竟然成為彰化縣政府最有力的奧援。

但是就算理直氣壯，財政困難的問題還是得面對與解決，從這次前瞻停車場7億多元自籌款爭議，引起縣市關係的緊張 ，就凸顯這只是冰山一角。後續更大筆的鐵路高架、捷運等大型建設的自籌款更加可觀，縣府若再以財政困難放棄建設，勢必影響縣民觀感；至於一些前朝社福政策埋下的地雷，如果處理不好，更是難以收拾。

縣府的艱難處境可以想像，但解決問題，縣府也責無旁貸，以王惠美縣長兼有民代及行政首長多年經驗，應該能迎刃而解。如果一路都是減法施政，難保沒有副作用。