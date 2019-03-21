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彰化前瞻「先搶先贏」 縣市停車場自籌款頭大

2019-03-21 23:08聯合報 記者劉明岩／彰化報導

彰化市公所第一停車場用地，擬運用前瞻基礎建設經費興建地上停車塔，可提供260席停...
彰化市公所第一停車場用地，擬運用前瞻基礎建設經費興建地上停車塔，可提供260席停車位。 記者劉明岩／攝影
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彰化縣政府在前縣長魏明谷任內爭取到前瞻基礎建設經費，計畫興建4座停車場，其中3座在彰化市，但彰化縣須分攤7億多元的自籌款；如今縣府及彰化市公所都有財政困難，當時前瞻建設「先搶先贏」卡關，該不該續建，縣、市將進一步協商。

彰化縣政府爭取到前瞻計畫停車場經費補助共6億2000餘萬元，中央經費已經核下，並經縣議會通過墊付案，計畫興建的四座停車場，分別是彰化市的台鐵彰化站後站停車場、彰化市公所第一停車場地上停車塔、彰化市延平公園地下停車場，以及員林市崇實高工旁公園用地地下停車場。

不過，這四座停車場經費的地方自籌款高達7億2600多萬元，其中彰化市的三座自籌款共5億8千多萬元，縣、市對自籌款分擔的認知卻有差異。

縣府工務處運輸管理科科長許僅宜說，當初爭取前瞻補助因時間迫切，「先搶到再說」，因此未先跟市公所說明自籌款如何負擔。如果市公所評估無法負擔自籌款，「也可以取捨」。當然縣政府並不會放手不管，仍可評估由縣府負擔自籌款，但將來管理權歸縣府，由縣府向市公所承租土地，同樣符合「管用合一」精神。

許僅宜說，縣府財政困難，市公所財務相對較好，且土地主要是市公所持有，希望由市公所全額負擔，將來由市公所經營管理，管用合一更單純。

彰化市長林世賢指出，市公所還有6億多元，但要付年終考績獎金、工程請款等支出，就算分擔一半三億多元，依舊捉襟見肘；而這三座停車場都有迫切性，且縣議會已通過墊付案，希望縣政府能協助促成，否則中央採滾動式檢討，如果未能在6月底前動工，補助款可能被收回。

前縣長魏明谷則說，好不容易爭取到這筆前瞻建設補助款，縣市如何分擔可以好好協調，如果落得經費被收回，就太可惜了。副縣長洪榮章表示，他已要求工務處擬出可行方案，再與市公所溝通協調。

停車場魏明谷
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