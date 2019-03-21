業務員轉服務老人 記錄他們的故事出書留念

2019-03-21 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化報導



華山基金會社頭站長陳春程（右）與65歲志工蕭福來，一起服務在地長輩。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

華山基金會社頭站長陳春程原本是業務員，因業績未達標失業，卻成了人生轉捩點，他返鄉服務老人，9年來服務個案超過200多人，他將服務長輩的故事製成手工書，記錄服務點滴。

陳春程運動管理系畢業，喜愛與人接觸，出社會第一份工作是辦公室事務機的業務員，原以為可以得心應手，嘗試1年發現與想像有落差；他說，反而做老人服務，辦活動、募款讓他得到成就感，一做9年，目前是彰化縣最資深的站長，也因在社福單位服務，認識當志工的妻子。

陳春程說，老人獨居的樣態很廣，有的因與家人關係不好，有的是子女工作在外；他的功能是當長輩的眼睛、左右手，彌補家人不能隨侍在旁的缺憾，有服務對象將他視為世上唯一的親人，他陪長輩看病、買東西，但長輩仍渴望家人陪伴。

陳春程指出，曾服務的蕭姓老翁雙眼失明，仍可自己煮飯、種菜，行動自如也相當樂觀；現代老人獨居仍會透過手機、網路、電視等，懂得求援、接收訊息，比以往進步許多，基金會則提供資源整合，讓他們收到應有照顧。

身邊服務個案來來去去，部分往生，也有的被子女接走，陳春程很有感，透過照片、文字、插畫記錄個案的生活點滴，製作15本以上的手工書，還將與個案互動的情形集結成冊出書留念。

他說，長輩辛苦了一輩子，看到他們有人陪伴、關心變得快樂，服務就很值得。