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愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

業務員轉服務老人 幫阿公阿嬤記錄故事做手工書

2019-03-21 20:08聯合報 記者林敬家╱即時報導

華山基金會社頭站長陳春程原本是業務員，因業績未達標失業，卻成了人生轉捩點，他返鄉服務老人，9年來服務個案超過200多人，陸續有一半長輩已經離開，不是往生就是被家人送進療養院，他將服務長輩的故事製成手工書，紀錄服務的點滴。

陳春程讀運動管理系畢業，知道自己喜愛與人接觸，出社會第一份工作是擔任辦公室事務機的業務員，原以為可以得心應手，嘗試了一年發現與想像中有落差，他說，反倒開始做老人服務，辦活動、募款讓他得到成就感，一做就是九年，目前是彰化縣最資深的站長，也因在社福單位服務，認識當志工的妻子。

陳春程說，老人獨居的樣態很廣，有的因與家人關係不好，有的則是子女工作在外，只能定時回家探望，而他的功能是當長輩的眼睛、左右手，彌補家人不能隨時在旁的缺憾，有服務對象將他視為世上唯一的親人，他要陪長輩看病、買東西，但許多少長輩仍渴望家人的陪伴。

陳春程指出，曾服務的個案蕭姓老翁雖雙眼失明，但可以自己煮飯、種菜，行動自如也相當樂觀，長輩自願獨居，過得也很不錯；他認為，現在老人獨居受限與外部資訊接觸，但現在透過手機、網路、電視等，長輩獨自在家也懂得如何求援、接收訊息，基金會則提供資源整合，讓他們收到應有照顧。

眼看身邊服務個案來來去去，陳春程很有感，陸續透過照片、文字、插畫記錄個案生活點滴，製作手工書至少15本，還將自己與個案互動情形結合成冊出書留做紀念，他說，長輩大都辛苦了一輩子，看到他們因為有人陪伴關心變得快樂，服務就很值得。

華山基金會社頭站長陳春程（右）為多名長輩記錄生活點滴，製成手工書。記者林敬家／攝...
華山基金會社頭站長陳春程（右）為多名長輩記錄生活點滴，製成手工書。記者林敬家／攝影
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華山基金會社頭站長陳春程（右）與65歲志工蕭福來一起為在地長輩服務。記者林敬家／...
華山基金會社頭站長陳春程（右）與65歲志工蕭福來一起為在地長輩服務。記者林敬家／攝影
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獨居工作
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