鹿港2棟百年老建築接連被拆 地方籲應指定聚落保存區

2019-03-21 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮今天又有二幢百年老建物被拆，是前百川醫院旁的老屋，台灣小鎮文化協會常務理事許書基說，鹿港要推動國家歷史風景區後，開發派不斷拆房子，政府應研究在中山路等市區指定為聚落保存區，避免老房子留不住，也應盡速成立文資建材銀行。

彰化文化局長張雀芬表示，鹿港都市計劃區內的第二種保存區內，若要拆除建物改建必須報縣府建設處，再會同文化局會勘審議，不過舊百川醫院旁的老屋是在商業區內，並未在保存區內，但還是得向建設處申請拆除執照，今天建設處接獲通報已前往了解，此案並未事先申請，將會依建築法裁罰。

許書基說，今天上午中山路原百川醫院旁的老屋也被拆了，一下子老房子就化成一堆瓦礫堆，但看著那些被拆掉的古磚都很捨不得，這都是一、二百年的老建材，二幢預估也有12萬片的古磚可能就進了垃圾堆了。

百川醫院是鹿港舊時「不見天街」的知名建築，許書基說，醫院負責人陳百川不只是醫生，也是鹿港知名書法家，但幾年前百川醫院老建築突被拆除，現在再拆一旁老屋，可能是要整體開發蓋新建物。

中山路上知名玉珍齋老闆黃一彬得知也感慨的說，原百川醫院建築非常漂亮，是他很喜歡的一幢建築，幾年前某天突然「就不見了，被拆了」。

許書基說，以前在鹿港都市計劃第三次通盤檢討未通過之前，政府都說「無法可管」，現在有「都市設計」審議可管了，政府不應放任老屋被拆，再蓋出和整體景觀不搭的新建築，尤其鹿港已要推動國家歷史風景區，老屋一幢幢被拆，未來還有什麼可看?政府實應盡速畫定聚落保存區，最好是能規劃舊城與新城開發概念，讓市區舊城老房子能不因過度開發而拆除。

張雀芬表示，十幾年前，鹿港中山路一帶的確有研議要依文資法指定為聚落保存區，但後來專家會勘後認為因新舊建築並存，難有一致風貌，而未指定為聚落保存區，不過依都市計劃法，列為第二種保存區，若要改建或新建依法還是得向建設處申請，進行建築樣貌審議。

許書基也說，這些老屋留下來的清朝手工磚與赤煉土其實全部可再生再利用，不能保下老屋，至少應該保下老建材，也可成為台灣歷史移民發展的實體見證。