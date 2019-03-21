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小學城鄉交流 南投原鄉5校與北市國小生互訪學習

2019-03-21 19:03聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉清境、廬山、發祥、紅葉和力行國小去年在國際扶輪社3522地區第一分區穿針引線下，與台北市雙園國小結為學伴，北上城鄉交流1週；雙園國小學生今回訪將停留2天，體驗原鄉校園文化課程。

台北市松仁扶輪社長張春雄指出，該城鄉學伴交流活動是由第一分區內松仁、東區、仁愛、博愛、大仁、滬尾和華新等7個扶輪社共同發起，盼讓南投原鄉的孩童能在學伴陪伴下有所成長，也讓都市孩子能體驗南投縣高山、原鄉等多元文化。

去年10月，仁愛鄉清境、廬山、發祥、紅葉和力行等5校18名6年級生北上至雙園國小體驗學習，每人都專屬學伴，除正式課程外，還能選擇參與田徑、游泳、射箭、角力、美術和合唱團等社團活動，參訪臺北市立天文館、木柵動物園等地。

台北市雙園國小今安排「移動夢想車」載著文具、雙園暢銷書和平板電腦等前進仁愛鄉要與當地5校學童交流學習；雙園國小團隊表示，去年的學伴活動讓城鄉孩子建立深厚情誼，校內學生因此透過耕種義賣買文具或禮品當作交換禮物。

縣府教育處則表示，因國際扶輪社3522地區第一分區牽線，雙方學生才有機會從生活環境、文化背景和人際情感等多面向互動交流，且進行生活文化融合，讓偏鄉和都市孩童因相處激盪出不同體驗，也培養感恩惜福、共好的人文素養種子。

仁愛鄉5小學今起以高山原鄉特色課程回報，不僅帶雙園學童尋訪青青草原、天空步道、爬姆安山、部落社區和泡紅香溫泉，到小瑞士花園寫生，還規劃擺夷舞蹈、童詩教學、傳統射箭、織手環、茶藝、口簧琴製作和吹奏等教學課程。

台北市雙園國小學生今赴南投縣仁愛鄉與當地5所小學互動交流，體驗原鄉校園文化課程。...
台北市雙園國小學生今赴南投縣仁愛鄉與當地5所小學互動交流，體驗原鄉校園文化課程。圖／力行國小提供
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台北市雙園國小今安排「移動夢想車」載著文具、雙園暢銷書和平板電腦等赴仁愛鄉要與當...
台北市雙園國小今安排「移動夢想車」載著文具、雙園暢銷書和平板電腦等赴仁愛鄉要與當地5校學童交流學習。圖／力行國小提供
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台北市雙園國小學生今赴南投縣仁愛鄉與當地5所小學互動交流，體驗原鄉校園文化課程。...
台北市雙園國小學生今赴南投縣仁愛鄉與當地5所小學互動交流，體驗原鄉校園文化課程。圖／力行國小提供
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