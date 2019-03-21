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法律與美學教育進駐偏鄉 巡迴全台108所小學

2019-03-21 18:40聯合報 記者林敬家╱即時報導

偏遠小學資源缺乏，法務部以及台灣生命與法律美學推廣協會合作將美術與法治教育帶入學校，預計在4年內進到全台108所小學中推動，彰化二林興華國小是第一所起跑學校，今天協會以機器人pepper擔任宣導講師，象徵展開全台巡迴計畫展開。

法務部保護司司長黃玉垣是彰化地檢署前檢察長，他指出，台灣雖然小，但資源分配不均， 學生是國家的小秧苗，國家未來的棟梁，這次中央與地方合作由法務部來結合NGO團體，讓公益團體有機會為國家出錢出力，他也說，法律並不無聊，法律與美學有相同之處，美學追求漂亮與和諧、法律也是追求社會的和諧，學生透過學習了解美學、理解法學，從美學中學習法律與尊重別人。

台灣生命與法律美學推廣協會秘書長高小晴表示，小秧苗法治教育課程計畫主要在偏鄉小學執行，各縣市政府提供8個偏遠學校名單，協會提供軟硬體設備到校分享。

此計畫跳脫單向宣講方式，將藝術、法治、生命及美學整合，新興科技機器人pepper來擔任法治教育課程講師，漫畫大師蕭言中團隊、動漫導演陸偉平等藝術工作者及熟悉青少年法治教育的律師，一起帶學生藉由美學重新認識生命的意義，讓美的事物及法治觀念從小扎根。

彰化縣長王惠美表示，人有時候會因為不知法而犯法，藉由法治教育讓小朋友學會保護自己，感謝中央這次帶來這麼多資源到偏鄉學校

全台偏鄉小秧苗法治教育學習成長活動今天在二林興華國小啟動。記者林敬家／攝影
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全台偏鄉小秧苗法治教育學習成長活動今天在二林興華國小啟動。記者林敬家／攝影
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