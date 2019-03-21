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國寶級老陶師林添福94高齡辭世 硘聲永存

2019-03-21 14:48聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南蛇窯老窯主、國寶級老陶師林添福昨晚在家中辭世，享壽94歲，他一生與陶土為伍，蓋窯、燒窯、製陶，擁有一身精湛的傳統陶藝技巧，更看盡台灣陶瓷產業的起伏興衰，林添福到91歲仍創作不輟，他的人生也正是一部台灣陶業與陶藝的發展史。

林添福的媳婦鄧淑慧說，老人家一年前身體變差，多次進出醫院，去年8月以後都在竹南蛇窯家中安養，雖然一直臥床，但意識仍清楚，昨晚8點過世，喪葬事宜及告別式時間，家人還在討論。

林添福生前愛抽菸、釣魚，2項興趣都維持了70多年，但他捏陶的時間最長，接近80年，創作無數陶藝精品，2016年並獲國家工藝成就獎肯定。

林添福1926年出生在早年的陶藝重鎮台中大甲東，祖父、叔叔也經營陶廠，自幼耳濡目染，13歲那年，叔叔扔一塊陶土給他，要林添福拉出個「東西」來，結果他當天就交件並通過考驗，從此進入生產線成為廠裡的「小硘手」。

林添福與陶土為伍80年，從當陶師捏製手工生活陶，到創業設廠蓋窯，又面臨停工、歇業，再轉型柴燒陶藝創作，林添福腳下的轆轤不曾停止轉動。

1945年林添福20歲時，被日軍徵召入伍，在梧棲港等船準備赴南洋作戰，剛好運兵的日本軍艦被美軍擊沉，結果再等3個月也沒船，等到日本兵敗投降。

年輕時林添福曾隨其他陶師到苗栗製作酒甕，也曾到過南投水里開發動物、花盆模具，因數度到苗栗做酒甕，也因此深知「苗栗土」的特性，1972年他選擇在竹南台一線公路旁創業，開設「恒發陶瓷廠」，當年林添福帶了9名師父和1頭牛，用了3000塊土磚搭出長達25公尺的竹南蛇窯，生產傳統花盆。

但僅10年光景，大型現代化陶瓷工廠相繼興起，傳統陶廠難以匹敵，窯廠20多名工人都走了，只剩林添福和次子林瑞華堅守竹南蛇窯，並轉型柴燒陶藝，蛇窯不但重新升火，也成為苗栗柴燒陶藝重鎮。

歷經產業變遷，林添福始終樂天知命，他生性風趣愛開玩笑，常逗得大家笑呵呵，12年前他因腦部血栓，一度得了失語症，甚至連子女姓名都忘了，數字、圖像和一些連續動作都記不起來，後來和6歲曾孫下棋，情況才開始改善，每天靠拔草、下棋復健，恢復良好。

林添福81歲起每年都辦個展，堅韌的創作生命力，讓人讚嘆，4年前還在苗栗工藝園區推出「台灣硘聲」90大壽展。

竹南蛇窯第二代窯主林瑞華近年以傳統腳踢轆轤拉坏「抓栓」、傳統土埆拱窯技術分別獲得苗栗縣登錄為傳統工藝、文化資產保存技術，這兩項技法都是林添福專精且傳承下來，獲得苗栗文化資產公告登錄，也正是對老陶師的禮讚。

老陶師林添福年逾九旬仍創作、展出不輟。圖／報系資料照
老陶師林添福年逾九旬仍創作、展出不輟。圖／報系資料照
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老陶師林添福(中)年逾九旬仍創作不輟，竹南蛇窯現由第二代窯主林瑞華(左)、鄧淑慧...
老陶師林添福(中)年逾九旬仍創作不輟，竹南蛇窯現由第二代窯主林瑞華(左)、鄧淑慧(右)夫婦經營。圖／報系資料照
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竹南蛇窯是1972年林添福帶了9名師父和1頭牛，花了9天搭成的，停火多年後，再度...
竹南蛇窯是1972年林添福帶了9名師父和1頭牛，花了9天搭成的，停火多年後，再度投柴升火，也成為苗栗的柴燒陶藝重鎮。圖／報系資料照
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老陶師林添福年逾九旬仍創作、展出不輟。圖／報系資料照
老陶師林添福年逾九旬仍創作、展出不輟。圖／報系資料照
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竹南蛇窯是1972年林添福帶了9名師父和1頭牛，花了9天搭成的，停火多年後，再度...
竹南蛇窯是1972年林添福帶了9名師父和1頭牛，花了9天搭成的，停火多年後，再度投柴升火，也成為苗栗的柴燒陶藝重鎮。圖／報系資料照
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