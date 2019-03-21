清水鰲峰山地下戰備坑道 清水鬼洞下月開放參觀

2019-03-21 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



日據時期的地下戰備坑道，台中市區清水鬼洞已整修完成，下月起重新開放，分為一般開放和預約開放時間。

位於鰲峰山公園東北側的清水鬼洞，是日據時期的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺，吸引許多遊客參觀，為維護出入安全，台中市政府建設局進行修繕工程，新增照明、消防、通風、逃生及監視器等設備，今年3月5日整修完工，並擬訂管理辦法，將於4月起開放參觀，讓更多民眾體驗戰備坑道歷史文化。

建設局指出，清水鬼洞興建於1943年，坑道內四通八達、冬暖夏涼，兩側壁為鵝卵石、鋼筋及混凝土構成，非常堅固。坑內昔日戰備設施完整呈現，雖然目前已無軍事用途，但依舊能感受當年軍情緊繃的氣氛。

坑道分為主坑道、副主坑道，以及聯絡副主坑道的支坑道；坑內設備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡、狙擊區等軍事設施。