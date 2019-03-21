親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

顏清標賣手工水餃 網友試吃「開箱文」引熱議

綠委稱酒駕修法不能靠民粹意氣 網友留言灌爆批講幹話

清水鰲峰山地下戰備坑道 清水鬼洞下月開放參觀

2019-03-21 14:39聯合報 記者游振昇╱即時報導

日據時期的地下戰備坑道，台中市區清水鬼洞已整修完成，下月起重新開放，分為一般開放和預約開放時間。

位於鰲峰山公園東北側的清水鬼洞，是日據時期的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺，吸引許多遊客參觀，為維護出入安全，台中市政府建設局進行修繕工程，新增照明、消防、通風、逃生及監視器等設備，今年3月5日整修完工，並擬訂管理辦法，將於4月起開放參觀，讓更多民眾體驗戰備坑道歷史文化。

建設局指出，清水鬼洞興建於1943年，坑道內四通八達、冬暖夏涼，兩側壁為鵝卵石、鋼筋及混凝土構成，非常堅固。坑內昔日戰備設施完整呈現，雖然目前已無軍事用途，但依舊能感受當年軍情緊繃的氣氛。

坑道分為主坑道、副主坑道，以及聯絡副主坑道的支坑道；坑內設備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡、狙擊區等軍事設施。

建設局表示，清水鬼洞已在本月5日整修完工，預計4月起重新開放，依「台中市政府建設局清水鬼洞開放要點」：一般開放時間為週六、日及例假日上午9時至下午4時；預約開放時間為週二至週五上午9時至下午4時（開放團體15人以上預約，不開放個人預約）；另外，每週一、農曆休假期間及政府公告停班停課日暫停開放。

清水鬼洞下月重新開放，現已整修完成。圖／台中市政府提供
清水鬼洞下月重新開放，現已整修完成。圖／台中市政府提供
分享
清水鬼洞下月重新開放，現已整修完成。圖／台中市政府提供
清水鬼洞下月重新開放，現已整修完成。圖／台中市政府提供
分享
清水鬼洞下月重新開放，現已整修完成。圖／台中市政府提供
清水鬼洞下月重新開放，現已整修完成。圖／台中市政府提供
分享

台中市日據時期停班停課
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

國寶級老陶師林添福94高齡辭世 硘聲永存

2019-03-21 14:48

顛覆傳統！這家人用「現金」拜祖先 歲末捐款行善

2019-03-21 08:05

白沙屯媽祖遶境10天9夜 童醫院救護車全程跟隨

2019-03-21 10:53

大學生到山上部落義剪 93歲到1歲都跑來

2019-03-21 10:32

林明溱訪陸 爭取農貿關稅優惠港

2019-03-20 23:43

羅結夫婦「遺愛」 造福大村鄉供獻財政「大補湯」

2019-03-20 22:34

廢棄物場1個月2起大火 彰縣府列重要安檢對象

2019-03-20 22:27

台中外埔納骨堂快滿了 第二納骨堂預計110年完工

2019-03-20 17:26

奧萬大賞螢季將開跑 「螢光織色」4月原味登場

2019-03-20 17:25

中市下屆立委選戰開打 國民黨中生代選將出擊

2019-03-20 17:08

網友傳「台中i環保」APP下架 中市府：假消息！下架4年了

2019-03-20 15:41

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

顛覆傳統！這家人用「現金」拜祖先 歲末捐款行善

2019-03-21 08:05

好消息！封園10年 藤枝森林遊樂區31日開放試營運

2019-03-21 08:17

高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

2019-03-20 19:26

整修韓國瑜新辦公室讓員工擠禮堂上班？高市府：過渡期

2019-03-20 19:48

獨╱桃市府要殯葬業讓民代先公祭 業者怒：腦子進水？

2019-03-21 11:00

新店警交通大執法 開弓射出安居箭

2019-03-20 16:54

桃市知名小兒科遭爆亂開藥且收費700元 衛生局：調查中

2019-03-20 18:32

影／憂麻豆文旦受選舉波及 柚農：很認真顧好品質

2019-03-20 16:48

台南下營茅港媽徒步73公里會香 500信徒隨行

2019-03-21 09:58

暴紅四重溪溫泉公園 熄燈後由絢爛歸於平淡

2019-03-20 17:34

墾丁大街從繁華到蕭瑟 她發想封街熱舞注入活力

2019-03-20 19:13

影／頭份四月八有客家好料 市長邀體驗特有民俗慶典

2019-03-20 17:33

板橋江翠重劃區人口增車塞爆 4米道路將拓寬10米

2019-03-20 17:24

遠東板橋廠BYE BYE SALE剩5天

2019-03-20 23:59

湖口鄉長林志華登記竹縣立委初選 對上現任立委林為洲

2019-03-20 15:08

高市府加速軍地活化 大寮眷村50公頃重劃都市計畫過關

2019-03-21 10:34

看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05

北市古物「石狛犬」保存期限只2年？文資團體批評離譜

2019-03-20 17:24

中市下屆立委選戰開打 國民黨中生代選將出擊

2019-03-20 17:08

再見了！鰲鼓濕地成群黑面琵鷺編隊振翅北返

2019-03-21 08:29

影／基隆光二路爆水管路面下陷 水公司封路開挖搶修

2019-03-20 21:21

2立委選區初選現競爭 國民黨桃市黨部先協調

2019-03-20 20:16

竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠

2019-03-20 15:16

網友傳「台中i環保」APP下架 中市府：假消息！下架4年了

2019-03-20 15:41

有「櫻」來坐！雲林土庫羊蹄甲大道開花了

2019-03-21 08:17

反登革熱 韓市長：若再萬起 人怎進來？

2019-03-20 23:46

羅結夫婦「遺愛」 造福大村鄉供獻財政「大補湯」

2019-03-20 22:34

嘉縣戶政所免費拍照 照相錄影業抗議要求終止

2019-03-21 12:58

南榮公墓清明交管出爐 3月30起車輛通行管制

2019-03-20 16:36

白沙屯媽祖遶境10天9夜 童醫院救護車全程跟隨

2019-03-21 10:53

買漁獲觀生態賞夕陽 海山漁港香山濕地這樣玩

2019-03-21 08:18

南市區再增8座立體停車場 其中有第一座機車立體停車場

2019-03-20 16:27

桃園完成15處斑馬線退縮 今年推工業、住宅區路口改善

2019-03-21 11:34

故宮南院找補教名師呂捷講三國 21日起報名限時限額

2019-03-20 20:04

前瞻計畫基隆要到多少錢？ 林右昌：沒有第一也有前三

2019-03-21 14:05

「動物也要放暑假了！」史上首次 台北動物園休園10天

2019-03-20 23:24

竹縣議會通過預算 竹東到南寮自行車道一路通

2019-03-20 18:01

在地企業捐款支持在地教育 彰化縣長親送感謝狀到公司

2019-03-20 16:02

奧萬大賞螢季將開跑 「螢光織色」4月原味登場

2019-03-20 17:25

救國團變身日治廳長「龍鄉樓」 葉毓蘭有感分享摯友文

2019-03-21 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top