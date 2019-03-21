正新創辦人羅結遺產 估16億將造福鄉里

2019-03-21 11:28 中央社 彰化縣21日電



輪胎大廠正新輪胎創辦人羅結15日以94歲高齡過世，外界估大村鄉公所可望核配約16億元鉅額遺產稅，鄉長游盛今天強調，若鄉公所獲得這筆遺產稅，將用在地方建設、社會福利。

羅結辭世後，外界根據正新輪胎年報，羅結持有正新輪胎股票約22.4萬張，若以近期均價每股43元推算，資產逾新台幣96億元，以遺產及贈與稅法相關規定計算，遺產稅可能近20億元，而羅結戶籍在彰化縣大村鄉，可能繳納的遺產稅其中8成將歸大村鄉公所鄉庫。

外界推算大村鄉公所可望獲核配鉅額遺產稅可能高達16億元，但大村鄉長游盛今天強調，確切金額要等家屬完成財產繼承手續、國稅局核算課徵後才知道，未來若鄉公所獲得這筆遺產稅，將主要作地方建設、社會福利。

游盛說，羅結妻子羅黃葉民國99年過世，她的遺產總值超過130億元，當時遺產稅繳納近13億元，大村鄉公所隔年年底獲核配10億多元，鄉公所將這筆錢用來建設農業推廣中心、為鄉民投保意外險，還有結餘轉作定存，這筆可說羅黃葉留給地方的「手尾錢」，讓居民都很感念。

羅結出身寒微、來自佃農家庭，只有國小學歷，十幾歲就挑著員林土產蜜餞到處叫賣，後來到輪胎行當學徒，學到功夫後自行創立大新輪胎，開啟走向全球第9大輪胎廠道路，隨著年齡漸高，民國103年股東會，羅結以89歲高齡交棒給次子羅才仁。