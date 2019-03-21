白沙屯媽祖遶境10天9夜 童醫院救護車全程跟隨

2019-03-21 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



白沙屯媽祖遶境下月8日凌晨起駕，17日回鑾，童綜合醫院已連續6年支援白沙屯媽祖進香行程醫療任務，今年也派人車全程跟隨10天9夜的活動，童綜合醫院共派出1輛救護車10名救護團隊輪班24小時全程隨行待命進行醫療救援，童醫院急診部魏智偉主任也帶領急診醫護團隊進行後援，協助活動期間發生的任何突發狀況，全程提供專業的醫療照護。

今年媽祖遶境各醫療團的性質及任務進行分工，以醫療團過去經驗分享為討論主軸，魏智偉主任表示，童醫院承蒙白沙屯媽祖應允，負責整合協調醫療團和危急個案的處置，因為進香期間當發生意外時，民眾們第一時間就會蜂擁打電話給119，可能會癱瘓當地緊急救護系統，所以需要有各個醫療團協助第一時間的檢視與治療，避免緊急救護系統因同一個案不斷通報而壅塞。

此次將更落實醫療團的交班制度，因為每個醫療團負責的功能與屬性不同，在個案交接時的完整性與紀錄詳實非常重要，讓彼此接棒後之醫療處置更有效率，這也是讓患者能夠接受連續性治療的關鍵；還有醫療團間的無障礙溝通聯繫，除了各團line群組的創設，並將共享醫療團無線電頻道，讓各醫療團能更即時掌握整體狀況，以期更能合作無間。