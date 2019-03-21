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八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

大學生到山上部落義剪 93歲到1歲都跑來

2019-03-21 10:32聯合報 記者游振昇╱即時報導

「來喔！弘光科大學生來幫大家免費剪頭髮，快點來喔！」弘光科技大學原住民族學生資源中心本月16日和17日，號召學生到南投仁愛鄉部落替偏鄉居民義剪做公益、表演活動、進行衛教宣導，當地村長還透過辦公室廣播放送，93歲阿嬤和1歲的幼童都來剪頭髮，學生說，部落沒有理髮店，能用自己的專業幫助居民，真的很棒！

弘光科大原資中心主任吉娃思巴萬表示，學校鼓勵學生以學校學習到的專業技能主動回饋社會，這次得知「大蘋果小太陽活力平台」要帶中興國中、高中棒球隊弱勢學生及賽德克巴蘭青年舞團小志工到仁愛鄉進行兩天一夜的露營，馬上號召美髮系及社團學生一起到山區義剪、做公益，30位學生報名。

吉娃思巴萬指出，這次美髮系有21人報名義剪，還有去年獲得美髮比賽冠軍的排灣族學生李聖安，義剪當天，村長則透過廣播告訴居民，「弘光科大學生來幫大家免費剪髮，趕快來喔！」高齡93歲的長輩、部落居民聽到廣播都趕來剪髮，還有媽媽帶著1歲多的幼童一起來剪髮。

學生從上午10點半開始義剪，剪到下午1點才結束。部落民眾吳珍花說，部落內沒有理髮店，要剪頭髮真的很不方便，要開車到好幾十公里外，行動不便的長輩要剪髮更是難上加難，弘光科大學生能夠來義剪，讓大家可以就近理髮，真的很方便；民眾邱鈺惠說，已經有一年沒有剪頭髮，聽到廣播得知學生來義剪，馬上出門。

弘光科大學生到南投縣仁愛鄉義剪，和鄉民大合照。圖／弘光科大提供
弘光科大學生到南投縣仁愛鄉義剪，和鄉民大合照。圖／弘光科大提供
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弘光科大學生到南投縣仁愛鄉義剪，老人小孩都來剪。圖／弘光科大提供
弘光科大學生到南投縣仁愛鄉義剪，老人小孩都來剪。圖／弘光科大提供
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剪髮大學生露營
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