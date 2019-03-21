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顛覆傳統！這家人用「現金」拜祖先 歲末捐款行善

2019-03-21 08:05聯合報 記者賴香珊╱即時報導

台灣人祭祖習慣大魚大肉或鮮花素果，南投縣埔里鎮夫妻檔王重信、劉秀鑾卻顛覆傳統，8年前開始改用「現金」拜祖先，供桌上不放祭品和金紙，換放存錢筒，歲末年終再由祖先挑選機構團體，將存款全數捐助公益。

王重信夫婦過去跟多數民眾一樣，逢年過節遵照傳統祭祀，不過他們的長輩有交代，拜祖先要用素食，因此每次大小祭祖就準備各式素食加工品，但他們發現子女們不愛吃素食加工品，總會遺留許多吃不完，最後都進了廚餘桶，相當浪費。

「乾脆折現，想吃什麼自己買！」劉秀鑾8年前突發奇想，向祖先擲筊詢問，盼改以現金代替祭品，她說，沒想到祖先很開明，連給3個聖筊，之後供桌就放存錢筒，除清明、過年等家族祭祖，其餘祭祖全投入現金取代食材或水果。

王重信說，近年更有鑑於埔里空汙問題嚴重，想說要響應金紙減量，又再擲筊詢問，想不到祖先的環保觀念走得很前面，竟也同意不燒金紙改以現金代替，因此祭品和金紙的費用全都變成現金，進了祖先的存錢筒，每年約能存3千至4千元。

這8年來的歲末年終，王家夫婦就會取出存錢筒裡的現金，同時列出數個慈善單位，擲筊供祖先選取來捐助公益，他們說，創世、家扶、良顯堂基金會、埔基長照中心、懷恩養護中心或花蓮地震賑災等都捐過，捐款雖不多，但也是一份心意。

埔里鎮王重信、劉秀鑾夫婦家中的祖先供桌上擺存錢筒，祭祀用現金歲末全數捐做公益。記...
埔里鎮王重信、劉秀鑾夫婦家中的祖先供桌上擺存錢筒，祭祀用現金歲末全數捐做公益。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮夫妻檔王重信、劉秀鑾8年來以現金祭拜祖先，歲末再將整年存款捐做公益。...
南投縣埔里鎮夫妻檔王重信、劉秀鑾8年來以現金祭拜祖先，歲末再將整年存款捐做公益。記者賴香珊／攝影
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