顛覆傳統！這家人用「現金」拜祖先 歲末捐款行善

2019-03-21 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



台灣人祭祖習慣大魚大肉或鮮花素果，南投縣埔里鎮夫妻檔王重信、劉秀鑾卻顛覆傳統，8年前開始改用「現金」拜祖先，供桌上不放祭品和金紙，換放存錢筒，歲末年終再由祖先挑選機構團體，將存款全數捐助公益。

王重信夫婦過去跟多數民眾一樣，逢年過節遵照傳統祭祀，不過他們的長輩有交代，拜祖先要用素食，因此每次大小祭祖就準備各式素食加工品，但他們發現子女們不愛吃素食加工品，總會遺留許多吃不完，最後都進了廚餘桶，相當浪費。

「乾脆折現，想吃什麼自己買！」劉秀鑾8年前突發奇想，向祖先擲筊詢問，盼改以現金代替祭品，她說，沒想到祖先很開明，連給3個聖筊，之後供桌就放存錢筒，除清明、過年等家族祭祖，其餘祭祖全投入現金取代食材或水果。

王重信說，近年更有鑑於埔里空汙問題嚴重，想說要響應金紙減量，又再擲筊詢問，想不到祖先的環保觀念走得很前面，竟也同意不燒金紙改以現金代替，因此祭品和金紙的費用全都變成現金，進了祖先的存錢筒，每年約能存3千至4千元。