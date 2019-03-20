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中市表揚傑出績優人士 美商獲頒榮譽市民

2019-03-20 17:37中央社 台中20日電

台中市政府今天舉行傑出績優人士聯合頒獎，其中美商馬格維修斯1980年起即與捷安特、美利達等自行車業者合作，見證台中發展，獲市長盧秀燕頒贈榮譽市民肯定。

台中市政府今天舉行「傑出績優人士聯合頒獎典禮」，表揚參加2017、2018年德國紐倫堡國際發明展榮獲多面獎牌的發明人沈彤等14人，以及為台中市自行車產業供應鏈提供新創設計及應用測試，協助提升國際競爭力的旅台外國人馬格維修斯（Robert BenedictMargevicius），另外還有明道中學參加iGEM國際基因工程生物競賽共18名學生。

盧秀燕表示，一直以來市府都在市政會議表揚績優人士，但她認為「人才為本」，必須要特別舉辦頒獎典禮給台中的「城市英雄」，並強調不僅是在地人，只要對台中產業和城市有貢獻者，都能受到最高的榮耀及肯定。

美國斯貝特公司執行副總裁馬格維修斯，自1980年起即與台灣主要自行車零件裝配商（捷安特、美利達等）持續合作。盧秀燕說，馬格維修斯為台中的自行車產業帶來許多研發技術及能量，因此特別邀請擔任榮譽市民，讓世界看見台中的軟實力。

馬格維修斯表示，台中是個發展快速的城市，剛到台中時到處是農田，如今高樓林立，除了工作以外，也喜歡在地食物、歌劇院等景點，今天受獎對他而言是個重要時刻，計畫將搬來台中生活、學習中文，到台灣四處旅行。

此外，明道中學18名學生遠赴美國麻省理工學院參加iGEM國際基因工程生物競賽，以關懷非洲愛滋病問題為發想，希望經由改造蚊子的免疫反應，用於解決人類及畜牧業傳染病問題的「蚊子採血器」為專題，不但勇奪金牌，更入選「基因原件(Best New Basic Part)」佳作獎。(編輯:孫承武)

自行車盧秀燕台中市
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