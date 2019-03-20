中市下屆立委選戰開打 國民黨中生代選將出擊

2019-03-20 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市下屆立委選戰開打，國民黨區域立委第一梯次提名作業今天下午4時截止登記，第2選區僅有現任立委顏寬恒完成登記、第8選區都僅有立委江啟臣完成登記，兩人都是國民黨台中市長選舉輔選有功的中生代選舉大將，未來經提報中常會核議後，將代表國民黨披戰袍，民進黨因尚未初選，人選尚未浮出檯面。

第2選區國民黨顏寬恒（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）將披戰袍，民進黨市議員陳世凱與顏對戰兩次均未挑戰成功，該區現任議員陳世凱、張家銨都被點名，兩人至今未表態；第8選區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）立院國民黨團總召江啟臣，上次立委選戰對壘的民進黨市議員謝志忠近日動作頻頻，參選機會大，前議員翁美春動向也值得觀察，兩人也都尚未表態。

國民黨區域立委第一梯次提名作業3月18日至20日受理領表及登記、3月28日至4月19日執行民意調查、4月20日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果、4月24日提報中常會核議。

國民黨台中市黨部說明，台中市國民黨區域立委第一梯次提名作業以現任立委優先的第2選區、第8選區，第2選區僅有現任立委顏寬恒完成登記、第8選區都僅有立委江啟臣完成登記，因此跳開民調及黨員投開票，直接提報中常會核議。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，第一梯次第二丶八選區先作業，接下來可能是第四（西屯南屯）第五（北屯北區）第六（中西東南區）要看國民黨中央的時間表。