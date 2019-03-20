親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

中市下屆立委選戰開打 國民黨中生代選將出擊

2019-03-20 17:08聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市下屆立委選戰開打，國民黨區域立委第一梯次提名作業今天下午4時截止登記，第2選區僅有現任立委顏寬恒完成登記、第8選區都僅有立委江啟臣完成登記，兩人都是國民黨台中市長選舉輔選有功的中生代選舉大將，未來經提報中常會核議後，將代表國民黨披戰袍，民進黨因尚未初選，人選尚未浮出檯面。

第2選區國民黨顏寬恒（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）將披戰袍，民進黨市議員陳世凱與顏對戰兩次均未挑戰成功，該區現任議員陳世凱、張家銨都被點名，兩人至今未表態；第8選區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）立院國民黨團總召江啟臣，上次立委選戰對壘的民進黨市議員謝志忠近日動作頻頻，參選機會大，前議員翁美春動向也值得觀察，兩人也都尚未表態。

國民黨區域立委第一梯次提名作業3月18日至20日受理領表及登記、3月28日至4月19日執行民意調查、4月20日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果、4月24日提報中常會核議。

國民黨台中市黨部說明，台中市國民黨區域立委第一梯次提名作業以現任立委優先的第2選區、第8選區，第2選區僅有現任立委顏寬恒完成登記、第8選區都僅有立委江啟臣完成登記，因此跳開民調及黨員投開票，直接提報中常會核議。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，第一梯次第二丶八選區先作業，接下來可能是第四（西屯南屯）第五（北屯北區）第六（中西東南區）要看國民黨中央的時間表。

國民黨看四到六選區是相對穩定區。北北區現任立委是國民黨沈智慧，今年一月補選獲勝；西南屯區是民進黨的張廖萬堅丶中西東南區的是民進黨黃國書。

台中市現任立委江啟臣已掛上新看板，準備迎戰2020。圖／報系資料照
台中市現任立委江啟臣已掛上新看板，準備迎戰2020。圖／報系資料照
分享

國民黨民進黨台中市
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

網友傳「台中i環保」APP下架 中市府：假消息！下架4年了

2019-03-20 15:41

台中外埔納骨堂快滿了 第二納骨堂預計110年完工

2019-03-20 17:26

奧萬大賞螢季將開跑 「螢光織色」4月原味登場

2019-03-20 17:25

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

朝陽科大經濟趨勢論壇 謝金河談觀光 要讓人「非去不可」

2019-03-19 23:13

慘、真慘！ 彰縣荔枝、龍眼開花率不到2成 蜂農也受害

2019-03-19 23:10

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05

南投春遊加碼 最多獲2750元回饋

2019-03-19 23:01

台中海生館委外經營3年後啟用 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 22:57

山手線 中市仍盼中央全額補助

2019-03-19 22:56

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

台電鼓勵中火在地學子 280萬元獎學金後天開始申請

2019-03-19 21:06

陳真美「聚」55幅水墨作品 在葫蘆墩文化中心展出

2019-03-19 20:16

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

偏鄉搜救設備耗損難汰換 馬文君民間找資源相助

2019-03-19 16:07

影／南瑤宮笨港徒步進香24日起駕 首度辦直播人氣賽

2019-03-19 15:04

國際自由車環台賽南投站 明上午8鄉鎮全面管制

2019-03-19 13:00

觀光局春遊補助 南投縣搶頭香加碼

2019-03-19 12:04

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

季節限定！金門也有綠石槽 美的像仙境

2019-03-19 20:18

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05

慘、真慘！ 彰縣荔枝、龍眼開花率不到2成 蜂農也受害

2019-03-19 23:10

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

雲林草嶺櫻花盛開 把握一周最美賞花期

2019-03-20 11:50

拖吊開單惹怨 汐止協調社區畫機車格

2019-03-19 21:08

青埔匝道回堵 擬建高架橋改善

2019-03-19 23:58

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

反登革熱日誓師 韓國瑜：若再萬起案例人怎麼進來？

2019-03-20 13:44

竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠

2019-03-20 15:16

棄置上百輛單車 屏東車站周邊成單車墳場

2019-03-19 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top