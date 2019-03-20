在地企業捐款支持在地教育 彰化縣長親送感謝狀到公司

2019-03-20 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



台懋實業股份有限公司董事長陳天佑得知彰化縣政府財政困難，最近兩度捐款共100多萬元，讓員林市青山、明湖、東山等3所小學聘任校園保全，縣長王惠美親自送感謝狀到台懋，王惠美今天說，守護校園需要鄉親和縣府一起努力，感謝陳董事長的愛心，這是在地企業關懷下一代的好典範。

東山國小6年甲班女學生王淑惠帶來1張自己動手製作的感謝卡，並代表3校向台懋公司和陳天佑表達感謝。王淑惠說，有了陳董事長的愛心，讓校園安全有了保障，她和同學們都能安心地在學校讀書和活動。

「台懋公司在東山建廠多年，本來就應該回饋地方，企業有能力就應該盡的小小責任。」陳天佑說，當他知道新縣長王惠美因縣府財政拮据，為校園保全經費傷神時，台懋公司響應王縣長「在地企業支持在地教育」的理念，主動與縣府教育處聯繫，表明願意捐款贊助3所國小的校園保全經費。

2月間，台懋舉辦員工尾牙時，宣布要捐贈73萬多元，贊助公司附近的青山、明湖國小聘任校園保全經費，後來加碼再捐33萬多元給東山國小聘任校園保全。

王惠美說，陳董事長是在地企業的典範，他對這塊土地的感情，也知道縣府財源拮据，主動捐款給3所小學聘任校園保全，並提供部分場域讓學校做環境教育，讓孩子們可以更親近大自然。透過陳董事長的拋磚引玉，期待會有更多的企業一起來支持學校，希望產官學界一起努力。

東山國小校長李世勳說，東山國小有附設幼兒園，及課後照顧都是到下午5點半，全天候有小小棒球員住在學校，球員們早上5點半到6點之間就起床，有了校園保全，學校會把它規畫得更好，讓經費得以擴充發揮很好的效益。