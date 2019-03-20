大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化今天上午霧霾籠罩，空汙嚴重，遠眺彰化八卦山大佛朦朧不已。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

彰化地區今天清晨霧霾濛濛，依環保署監測的即時空氣品質指標AQI，彰化測站達156，PM2.5(細懸浮微粒) 更達66(小時濃度)，已達紅色警示，甚是中部地區最差，彰化縣環保局提醒所有族群應減少在戶外劇烈活動。

環保局表示，今天 受高壓迴流影響，汙染物擴散不佳，加上環境風場由東風漸轉至偏南風，清晨西半部風速偏弱，汙染物持續累積，出現局部霧或低雲影響能見度。造成空氣品質不佳，午後中部以南逐漸轉偏西南風，擴散條件將逐漸好轉，空氣品質可望改善。

其中，彰化監測站的AQI是156 達紅色警示，另線西、大城及二林則是黃色警示，稍為好一點。彰化地區已連續兩天都達紅色警示，很多民眾都戴口罩出門，平時八卦山區、體育場運動的民眾已逐漸減少。

因霧霾籠罩，平時天氣好時， 「可以看到大佛的眉毛」，但今天則是一片朦朧，再遠一點，就看不見大佛了。

環保局表示，為因應空汙拉警報，立即啟動空品不良緊急應變機制，並與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含臺中火力發電廠今日已啟動友善降載120MW，減緩中部空氣品質惡化。