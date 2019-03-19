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女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40聯合報 記者何烱榮╱即時報導

妳的生日怎麼過？彰化縣議員劉惠娟今年過了很不一樣的生日，她在臉書個人網業拍賣就職典禮所穿的套裝，只為了做一件事；劉惠娟今天說，她知道彰化縣華山基金會正募款，要帶縣內300多名獨居老人到鹿港慢遊老街、拜媽祖，決定給自己一個不一樣的生日，這件套裝38元起標，最後以1萬元成交，她把錢捐給華山。

劉惠娟說，臉書每天都有今天是誰生日的通知，有時會讓久沒聯繫的親友紛紛冒出來留言祝賀。去年她生日時，也收到很多親友的祝福，三月初，她心想今年要怎樣一個有意義的生日，看到華山在臉書貼文說要帶獨居老人郊遊，正為募款不足傷腦筋，靈機一動，決定拿出參加連任的就職典禮套裝義賣

8日生日當天，她在臉書上傳去年12月25日參加就職典禮，在縣議會拍照留念的照片，貼文說「今天是三月八號婦女節，同時也是惠娟的生日，謝謝來自四面八方，見面與未曾見過面好朋友們的恭喜與祝福，惠娟心裡滿是甜蜜，我決定邀請大家來做一件快樂的事情。」

「這是我就職典禮當天穿的衣服（只穿過一次捨不得穿），我將捐出來義賣，義賣所得全數捐給華山基金會員林天使站，38元起標，義賣活動於明晚（3/9）11:38結束，歡迎大家一起來做公益！」

劉惠娟的很多網友競標，最後由大村鄉彰盛工業公司老闆娘賴雅惠以9999元得標，堅持不找零；賴雅惠表明愛心要「久久久久」，她要把套裝轉送給舅媽。16日下午，劉惠娟把衣服送到賴雅惠家裡，賴的舅媽立刻換上，開心地與劉惠娟合照留念。

劉惠娟說，能在生日當天集結大家對於她的愛與祝福，一起幫彰化縣獨居老人到鹿港慢遊，內心很幸福；她許下生日願望，希望公益活動能持續，傳遞正能量、幫助更多人，也期許能面對更多不一樣自我挑戰。

華山志工張如君說，劉惠娟和賴雅惠都長期關心和支持華山的活動，每年華山為照顧的彰化縣獨居老人舉辦2次郊遊，3月21日300多名獨居老人要搭8輛遊覽車到鹿港慢遊；很多老人原本沒興趣，知道會去天后宮拜媽祖，就很開心報名。活動所需經費20萬元，已募到九成了，非常謝謝劉惠娟、賴雅惠和其他愛心人士。

彰化縣議員劉惠娟（右）在3月8日生日當天，上傳她在就職典禮所穿的套裝照片到臉書個...
彰化縣議員劉惠娟（右）在3月8日生日當天，上傳她在就職典禮所穿的套裝照片到臉書個人網頁義賣。記者何烱榮／擷自臉書
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彰化縣議員劉惠娟（右）在3月8日生日當天，上傳她在就職典禮所穿的套裝照片到臉書個...
彰化縣議員劉惠娟（右）在3月8日生日當天，上傳她在就職典禮所穿的套裝照片到臉書個人網頁義賣。記者何烱榮／翻攝
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彰化縣議員劉惠娟（右）義賣她在就職典禮所穿的套裝，與套裝新主人合照留念。照片／劉...
彰化縣議員劉惠娟（右）義賣她在就職典禮所穿的套裝，與套裝新主人合照留念。照片／劉惠娟提供
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劉惠娟（右2）把義賣的套裝送到得標的大村鄉賴雅惠（左1）家裡，所得1萬元全捐給華...
劉惠娟（右2）把義賣的套裝送到得標的大村鄉賴雅惠（左1）家裡，所得1萬元全捐給華山基金會。照片／劉惠娟提供
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獨居老人義賣
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