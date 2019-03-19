陳真美「聚」55幅水墨作品 在葫蘆墩文化中心展出

2019-03-19 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中教育大學彩墨畫講師陳真美，她的作品曾榮獲台灣全球華人水墨創作山水組第一名，將於3月22日至4月21日，在豐原葫蘆墩文化中心展出「聚」等55幅作品，作品有現代彩畫、嶺南花卉、山水等。 圖／陳真美提供 分享 facebook 台中教育大學彩墨畫講師陳真美，她的作品曾榮獲台灣全球華人水墨創作山水組第一名，將於3月22日至4月21日，在豐原葫蘆墩文化中心展出「聚」等55幅作品，作品有現代彩畫、嶺南花卉、山水等。

陳真美畢業於台中教育大學美術系研究所，現是教育大學進修推廣部彩墨畫講師，作品曾榮獲國際美展日本亞細亞水墨第二名、台灣全球華人水墨創作山水組第一名、全國美展、磺溪美展、桃源美展、大墩美展、玉山美展、台南美展、苗栗美展等多獎項。

陳老師善用水墨來表達，靈感來自生活中的感動。除了透過敏銳的觀察力，必備的技法外，以筆墨、造行、意境與光線、透視、烘染等技法的結合，心摩手追，應物象形，使畫作張張精彩。

此次以「聚」風雲際會為創作主題。生活裡的花卉與美麗無所不在，墨韻與光彩的呈現，不論是寫實或寫意，沒設限題材範圍、手法技巧，注重內涵與意象的詮釋。其創作始終如學子般認真，以好奇，真誠的面對作品，使之源源不斷。

畫作是思想、情感、觀念之反射，形與意之接連，在美學原則下，陳真美重視主題與空間之呼應，虛實的對照，筆墨之技巧，藉由植物花卉將生命之經驗與體悟，象徵與隱喻，生活之哲理與成長，情感與寄託等等的敘述，直接剖悉，於畫作展現。

泰戈爾詩曰：生如夏花之絢爛，死如落葉之靜美。而春弄花季繁花的盛開，只為那繽紛的過程，在生命中，期盼和等待凝聚之效應，以花隱喻，生命的意義，應及時把握現在。作者引用法‧瓦雷里象徵派大師說的：縱有急風起，人生不言棄。那自然的呼喚起風了，唯有努力

生存。