春遊南投 住宿折抵加送好玩卡和消費券

2019-03-19 18:56 中央社 南投縣19日電



南投推動春遊補助，4月1日起住宿南投除享觀光局補助新台幣500元，再送南投好玩卡，4月11日起第二波還加送消費抵用券。

南投縣政府今天針對國內自由行旅客推出春遊二重送，首波主打住宿房價折500元，前1000組再送南投好玩卡，第二波加送500元消費抵用券。南投縣長林明溱說，南投有許多知名景點，歡迎全台民眾把握機會來南投旅遊、住宿、吃美食，也感謝觀光業者全力支持。

根據縣政府觀光處資料，4月1日起，平日週一到週四住宿南投縣參與專案旅宿業者，除交通部觀光局補助，前1000組住宿客再送價值1250元的「南投好玩卡」，持卡可暢遊清境高空觀景步道、小瑞士花園、中台世界博物館、鳳凰谷鳥園、車籠埔斷層保存園區等景點。

觀光處表示，4月11日起第二波回饋加碼送500元消費券，可用於合作的交通、樂園、景點、觀光工廠消費折價，限量1萬份送完為止；活動期間到入選台灣經典小鎮的集集鎮住宿，房價現折、南投好玩卡、觀光局補助、縣政府消費券，合計有機會最多可獲2750元回饋。

觀光處表示，南投春遊補助方案活動期間自4月1日到6月30日，詳細辦法3月底公布，更多南投觀光消息可到南投縣政府或「南投好好玩」網站查詢。