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全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21聯合報 記者何烱榮╱即時報導

全國農會理事長、前立委蕭景田（左2）今天宣布將爭取國民黨提名，競選彰化縣第四選區...
全國農會理事長、前立委蕭景田（左2）今天宣布將爭取國民黨提名，競選彰化縣第四選區立委。記者何烱榮／攝影
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全國農會理事長、前立委蕭景田今天宣布將爭取國民黨提名競選彰化縣第四選區立委，他說，民進黨完全執政後不思為民思利，派系分贓，更以轉型正義之名，行鬥爭之實，違法違憲成立黨產會、促轉會等東廠，又大搞黑機關酬庸自己人，多年來他勤走基層，深知民苦，決定投入2020立委選舉。

第四選區包括員林、大村、永靖、田中、社頭、二水和田尾等7市鎮鄉，蕭景田已在員林市果菜市場旁成立競選總部，今天員林市長游振雄、大村鄉長游盛、彰化縣農會總幹事廖振賢、彰化農田水利會會長呂炉山、前立委鄭汝芬和多名縣議員、農會總幹事、村里長號到場相挺。

下屆立委選舉，第一（鹿港和美6鎮鄉）選區剛當選的柯呈枋，將代表國民黨再戰，民進黨會推誰挑戰，尚未定案。目前第二、三、四選區立委，分別是民進黨籍黃秀芳、陳素月、洪宗熠，除黃秀芳將面臨民進黨彰化縣黨部主委、前彰化市長邱建富挑戰，陳素月和洪宗熠尚無黨內競爭對手。

國民黨方面，第二（彰化3市鄉）選區已有全國總工會理事長、前立委陳杰，和縣議員張瀚天表態爭取黨內提名；第三（二林、北斗區）選區，前立委鄭汝芬決定退居第二線，由長女謝衣鳳爭取黨內提名參選。

蕭景田說，全國有302個鄉鎮市農會，原有很多農會不賺錢，在全國農會和各農會攜手合作下，目前只剩1間農會不賺錢，農會有錢賺就會回饋農民；多年來他勤走基層農會，深知台灣農民之苦和農業問題。

他批評民進黨在國會有68席立委，不好好為人民監督政府施政和預算，也不思與時俱進，修改落伍的法律和訂立新法，卻成執政黨的橡皮圖章、投票部隊。他曾擔任鄉長、彰化縣副議長和立委，又在全國農會服務多年，預算和決算合不合理，他一眼就看出來，政府施政一定要依法，立委要監督政府，不要滿腦子只想要權力，不為人民思利。

蕭景田主張兩岸定要和諧，人民才能安居樂業有錢賺，民進黨政府把兩岸搞成緊張狀態，像義和團要拿畚箕拳頭對抗中國，再當凱子花大錢向美國購買飛機戰車，搞選舉是100分，拚經濟0分，他希望國民黨能重新執政，好好拚經濟，讓工商百業都有錢賺，人民安居樂業。

全國農會理事長、前立委蕭景田（右5）今天在彰化縣多名鄉鎮市長、縣議員和鄉鎮民代表...
全國農會理事長、前立委蕭景田（右5）今天在彰化縣多名鄉鎮市長、縣議員和鄉鎮民代表會主席、村里長相挺下，宣布將爭取國民黨提名競選彰化縣第四選區立委。記者何烱榮／攝影
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中華民國農會理事長、前立委蕭景田（右3）今天宣布將爭取國民黨提名，競選彰化縣第四...
中華民國農會理事長、前立委蕭景田（右3）今天宣布將爭取國民黨提名，競選彰化縣第四選區立委。記者何烱榮／攝影
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