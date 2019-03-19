偏鄉搜救設備耗損難汰換 馬文君民間找資源相助

2019-03-19 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣四面環山，山難事故頻傳，埔里鎮中心碑分隊常支應相關任務，搜救裝備損耗率高，有時得自掏腰包購置，立委馬文君今引進民間資源協助汰換重型登山鞋、登山雨衣褲和全身式吊帶等裝備，提升救災安全。

埔里鎮轄內不僅多山，溪流支線也繁雜，總有迷途、墜谷、溺水等意外，也經常支援仁愛鄉山區事故，因搜救難度高，消防人員多仰賴登山裝備和救難器材協助，唯一般吊帶、繩索使用年限約5至10年，但大量使用增加耗損，亟需汰舊換新。

「為安全，很多時候只能自己買。」基層消防員表示，設備用久了會壞，但救難裝備因與安全相關，因此必須在未損壞前提早汰換，但受限地方政府財政拮据，壞了都不見得能及時汰換，還沒壞透更難更新，最後只好自行添購個人常用配備。

立委馬文君得知基層搜救面臨設備難汰換困境，近期引進民間善心資源，籌募近38萬元協助中心碑分隊汰換救難設備，預計將捐贈重型登山鞋、專業登山雨衣褲等個人登山裝備14套和全身式吊帶4組，昨起陸續將裝備送至中心碑分隊。

南投消防局第二大隊長吳嘉宏則代表同仁向馬和民間企業致謝，他提到，高防水透氣的個人登山裝備能保障搜救人員在山區行走安全、避免失溫；而全身式吊帶則能確保救難吊掛作業時的穩定度，以提高救人者與待援者的安全性。