影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



座落在梧棲觀光漁港旁的台中海洋生態館建物已完工，市府今天和廠商簽約營運移轉，委外經營，預計3年完成啟用，由南仁湖公司再投入3億8千萬元內部裝修，市長盧秀燕說，台中海洋生態館經3任市長，前市長胡志強規劃發想，前市長林佳龍完工，她負責營運，她當場向廠商說「只許成功，不許失敗」，廠商點頭。

今天的簽約儀式由盧秀燕簽下，南仁湖企業成立的專案公司海珹公司董事長李宗賢簽約，立委顏寬恒、台中市議長張清照、副議長顏莉敏和多位民代與里長到場，高美國小二年級學生畫出他們心目中的海洋生態館樣貌，在盧秀燕見證下投入時空膠囊，等3年後完成啟用，再取出畫，對照小學生想像和實體的不同。

盧秀燕說，此館是她上任後，第一個簽約的促參重大投資案，要帶動海線觀光發展，成為海線最重要的教育、休閒和娛樂景點，她說此館由前任市長胡志強規劃，前市長林佳龍建設完成，她負責營運，像台中花博一樣，她要求廠商只許成功，不許失敗。

海珹公司董事長李宗賢表示，公司有20年經營海洋館實務經驗，台中海洋生態館將結合美學、生態、休閒和教育功能，並打造成出台灣最大水母展示體驗區；建築師余曉嵐說，此館他原本規劃外型以鯨豚腹部為構想，後來改成現在的不規則石頭為外型，因為台中大甲溪上游七家灣溪是台灣鮭魚故鄉，溪水從上流下，經高美濕地到台中港流向大海，而台中港早年在十大建設中，就是拿中橫的溪石填海，一塊石頭成為該館外型特色，頂層5樓的觀海餐廳，有大片透明玻璃，好像水晶篏入石頭般，他說石頭外型的建築，在世界少見，也是台中特色融合而成。