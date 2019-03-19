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影／南瑤宮笨港徒步進香24日起駕 首度辦直播人氣賽

2019-03-19 15:04聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市南瑤宮笨港徒步進香活動，將於3月24日起駕，展開7天6夜進香行程，為了讓廣大信眾能夠即時了解與掌握進香行程，首度舉辦「FOlloW 大媽四 直播網路人氣競賽」，南瑤宮管理人彰化市長林世賢說，歡迎信眾來直播拿好康，今年也首度與彰化觀光導覽協會合作，推出深度文化古蹟、寺廟文化的導覽小旅行活動。

林世賢市長指出，笨港進香活動今年輪由老大媽、老四媽與聖四媽等3個媽會合辦，配合首度舉辦「FOlloW 大媽四 直播網路人氣競賽」，自3月24日至3月30日，進香活動期間每天進行直播，參加競賽者將每日直播連結分享至「彰化南瑤宮」粉絲專頁。

主辦單位會於隔日上午9點結算點閱數，依照每日點閱數多寡取前三名公告，並給予獎勵，第一名3600元禮券、第二名 2600元禮券、第三名1600元禮券，七天共有21個名額；另再加碼每天的前五名送南瑤宮錢母，一併於回駕後開香擔時頒發。

林世賢說，「跟著媽祖去旅行」活動，是除了隨香之外，更跟隨媽祖腳步體驗古香路，3月26日、27日規劃安排參訪沿途景點，並有老師會做精彩導覽，讓民眾能夠深刻體驗南瑤宮進香文化的底蘊，更了解彰化媽信仰文化，親近這塊土地。

「跟著媽祖去旅行」活動開始受理報名，每人每日的費用300元，每日限定名額80位，含午、晚餐及保險，並贈送大媽四年的紀念黃金貼紙及進香帽一頂，物超所值。除現場報名，也可在彰化火車站旅遊服務中心、南瑤宮服務台報名繳費，也可至彰化觀光導覽協會臉書專頁及彰化南瑤臉書粉絲專頁報名。

彰化市南瑤宮笨港徒步進香活動，將於3月24日起駕，展開7天6夜進香行程，為了讓廣...
彰化市南瑤宮笨港徒步進香活動，將於3月24日起駕，展開7天6夜進香行程，為了讓廣大信眾能夠即時了解與掌握進香行程，首度舉辦「FOlloW 大媽四 直播網路人氣競賽」，南瑤宮管理人彰化市長林世賢說，歡迎信眾來直播拿好康。記者林宛諭／攝影
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