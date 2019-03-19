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國際自由車環台賽南投站 明上午8鄉鎮全面管制

2019-03-19 13:00聯合報 記者黑中亮╱即時報導

「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事...
「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事，競爭非常激烈。圖／本報系資料照片
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2019國際自由車環台公路大賽將於3月20日在南投熱血開賽，20 支來自七大洋五大洲，超過200位的一流勁旅，將挑戰縣內的多山地形，環台賽登山王三連霸主「台灣一哥」馮俊凱領軍，帶領善於爬坡的中華隊盧紹軒、吳之皓決在南投站放手一搏，觀迎車迷為他們沿路加油。

「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事，全球菁英好手都來角逐冠軍黃衫，其中二級職業洲際車隊共有4支，分別是義大利尼伯隊、以色列隊、義大利奈里職業隊和新加入的哥倫比亞曼札納隊，國家隊包含中華隊在內共3支，三級洲際隊則有13支，包含澳洲聖托斯隊、德國赫爾曼隊、瑞典米捷亞隊、美國毅百特KHS 隊、加拿大弗洛伊隊、日本騎拿職業隊，實力堅強、精彩可期。

南投縣警察局指出，自由車環台賽是國際頂級賽事，競賽當天上午8點至下午2點期間，針對賽事行經路線進行交通管制，範圍遍及全縣8個鄉鎮市，各參賽選手技術高超、騎乘速度也快，競賽期間可能會跨越到對向車道，為確保選手安全，會嚴格管制道路，沿途為了保障賽事安全進行。

呼籲民眾注意管制範圍包括南投台3線、台14乙線；名間台3線；集集152號縣道、台16線、139號縣道；水里台16線、台21線、131號縣道；魚池131號縣道、日月潭環潭公路、台21線向山遊客中心出口往水社遊客中心方向延伸400公尺全面管制；埔里台14線、131號縣道、和平東路；國姓台14線；草屯台14線、草溪路、中正路及中興路，終點站位於日月潭向山遊客中心，全長約166公里。

「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事...
「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事，8鄉鎮明上午實施交通管制。圖／集集鎮公所提供
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「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事...
「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事，競爭非常激烈。圖／本報系資料照片
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「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事...
「2019國際自由車環台賽」是台灣唯一經國際自由車總會UCI認可的1級自由車賽事，8鄉鎮明上午實施交通管制。圖／南投縣警局提供
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