觀光局春遊補助 南投縣搶頭香加碼

2019-03-19 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



清境農場。聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

交通部觀光局5日推出春季旅遊補助專案，南投縣率先加碼，今天宣布除了住宿補助500元，平日住宿南投縣合作的旅宿業者，入住房價現折500元，還再加碼贈送500元電子消費券，可用於南投縣交通、樂園或景點票卷，以及觀光工廠消費折價，讓遊客暢遊南投免負擔。

南投縣長林明溱今天上午和南投縣觀光旅宿業者共同宣布春遊加碼計畫，除了上述的旅遊好康外，林明溱說，第一波加碼回饋自4月1日平日起， 除了補助500元優惠外，前1000 組住宿 遊客 ，再加贈原價 1250元的「南投好玩卡 」。

第二波回饋自4月11日 平日起，補助500元再送500元，限量10000份 。其中住宿全台經點小鎮集集鎮遊玩或平日住宿，還享有第二波補助，等於是到南投旅遊，單人就有機會獲得最多2750元的回饋，堪稱全台最優惠。

南投縣政府力拚觀光，偕同悠遊卡公司共同推出超值優惠的「 南投好玩卡 」，集結經典旅遊票券，旅客僅需出示卡片即可換票入場 ，一卡在手 ，省錢又省時更可當作一般悠遊卡使用。

「暢遊版」適用國內旅客，可持卡暢遊清境高空觀景步道、小瑞士花園、中台世界博物館、鳳凰谷鳥園、車籠 埔斷層保存園區，以及享受日月潭纜車來回票、日月潭遊湖船一日無限搭乘等優惠，民眾可於南投客運的台中 干城站、高 鐵台中站、埔里轉運站與日月潭水社遊客中心等地現場購買 。

海外旅客則有「 紀念經典版」，可持卡前往青青草原、高空觀景步道、小瑞士花園等清境必遊景點，並可在日月潭搭乘纜車、遊湖船、及租借自行車。南投好玩卡暢遊版定價749元，使用春遊補助券只要249元，方便彈性安排由成，不必事先預約，活動期間自4月1日至6月30日止。