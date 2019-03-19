酥皮達人來台授課 足感心還捐部分薪資給弱勢學生

2019-03-19 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



酥皮達人陳子杰來台在弘光科大授課，還捐部分薪資幫助弱勢學生。記者游振昇／攝影 分享 facebook

曾經榮獲Anchor Food Professionals Pastry & Culinary Challenge 2018(安佳盃)冠軍、馬來西亞檳城Grain Loaf Bakery行政主廚的「酥皮達人」陳子杰，受邀到弘光科技大學「弘學苑」教可頌麵包手桿千層、極致軟歐包兩門課，吸引全台各地學員及烘培業師學習來學技術，出身貧困從學徒做起的陳子杰，得知校內有不少貧困學生，課程結束後還捐出部分薪資幫助弱勢學生。

弘光推廣教育中心主任蔣芳如表示，弘學苑導入5大專用教室，髮妝教室、文創教室、烘焙教室、廚藝教室、律動教室，結合各領域傑出師資，不定期推出最新的課程，讓想進修的民眾可以在專業教室學習，近期也將開設中式滷味、喜餅、經典甜點蛋糕等多元課程，聘請業界名師授課，這次請馬來西亞名師短期授課，受到熱烈回響，下次也會邀請其他名師前來。

蔣芳如說，陳子杰授課的時間在3個月前便公布，他這次授課為期天，示範多款比賽時奪獎的麵包，有8款不同難度的千層製作技巧及秘訣，包含丹麥水果籃、魚紋德國香腸可頌、菠蘿金沙可頌、雙色巧克力可頌、巧克力馬芬可頌、繽紛豆豆皇冠、經典千層酥、蝴蝶酥，還有台灣限定加碼的可頌百匯。

陳子杰表示，經過台灣烘焙師傅介紹來弘光科大短期授課，設計沒有壓麵機的手桿課程，製作出美味又專業的可頌麵包及千層酥。他小時候家境不富裕，從中學畢業後進入社會磨練，在無數各大小麵包店從學徒做起，奠定扎實的根基，授課期間，得知台灣教育部有「深耕計畫-強化弱勢學生輔導」計畫，因此，把部分的教學所得捐給弘光的弱勢學生，希望他們順利完成學業，也能在學校定下深厚的基礎，「自己苦過，我才盡一份心力，有餘力幫助貧困的學生。」