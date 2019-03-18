親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

台中空污續惡化 市府再祭減煤手段

2019-03-18 20:34台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中市環保局副局長陳宏益18日受訪，中市政府將持續要求中火減少燃煤發電，才能根本...
台中市環保局副局長陳宏益18日受訪，中市政府將持續要求中火減少燃煤發電，才能根本解決中部空氣污染問題。（photo by 劉東皋/台灣醒報）
分享
「為遏止空污再惡化，今年中將再祭出減煤要求，並堅持讓中火停掉一部機組。」台中市環保局副局長陳宏益18日受訪時指出，近日中部空品不佳，台中火力發電廠的停機機組卻未減反增，環保局卻無法要求中火降載，引起中部民眾及環保團體的不滿。

台中護樹等環保環體提出空品監測地圖表示，18日的空氣品質惡劣，部分空氣盒子已呈現紫色情況，中火卻還「火上加煤」，讓二號機上線升載「添亂」加重污染。面對PM2.5飆高，一級致癌物危害市民健康，「媽媽市長的緊急防制措施呢？」依環保局數據，受污染物易累積之情況，18-20日這三天，中部、雲嘉南與高屏地區，均為橘色到紅色警示。

市長盧秀燕在接受媒體採訪時說，她對中央及台電的處置表示抗議，她說，中南部空污嚴重，中火應該優先降載。依據市府近期公布的空品調查報告，台中有七個行政區暴露在PM2.5較高風險環境下，中火燃煤發電卻不減反增，這叫中部民眾情何以堪！

「自去年8月修訂空污法14條，是否即始要求降載的權力已收歸中央，地方只能依既定的降載機制執行行政法規，無法即時要求中火配合地方現況加以降載。」陳宏益受訪表示，由於受風場轉弱，中、南部地區污染物易累積，因此嚴重影響空品。但中央基於整體電量調度因素，在中火未達降載機制條件下，任其持續增加機組發電。

對於中央及台電未站在同理心立場減少機組發電，市府只能「感到遺憾」。不過，台中市將透過生煤許可證的審查權，要求台電再減少燃煤量。陳宏益表示，台中市政府將持續要求中火減少燃煤發電，才能根本解決中部空氣污染問題。最快年中就會提出相關措施，要求減煤力道不會小。

【更多精采內容，詳見

空污台電台中市
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

鐵板燒店賣水餃有理由 老闆全是因為愛

2019-03-18 18:30

立委補選後警政高層大風吹 彰化縣警察局長換誰當家？

2019-03-18 20:59

蔡其昌爭千萬元整建大甲二里活動中心 活化老舊空間

2019-03-18 14:35

一周連吃5次潮汕砂鍋粥仍想念 他霸氣決定回台開店

2019-03-18 10:39

掌握空品 中市府官網設專區預報未來48小時

2019-03-17 23:28

台中空汙 7個區致癌物濃度高

2019-03-17 23:23

南投縣政府搬遷？ 國發會：言之尚早

2019-03-17 22:57

一年救300隻…志工救援貓狗 看盡人性善惡

2019-03-17 22:56

從廚餘桶救幼貓 國中生當奶爸

2019-03-17 22:55

賞花觀鳥 奧萬大祭春遊優惠

2019-03-17 22:53

顔清標二兒媳補辦婚禮 顏家新娘超美

2019-03-17 22:04

中市勞工局打造交流平台 退休高手回業界傳技

2019-03-17 17:59

春風吹醒荔枝椿象 專家：摘除1葉卵片明年減少1千隻

2019-03-17 17:10

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

顔清標二兒媳補辦婚禮 顏家新娘超美

2019-03-17 22:04

赴任前辭行 胡志強臉書證實蔡炳坤將任台北市副市長

2019-03-17 21:43

全裸露！恐致氣爆 高雄大寮11條工業管線斷料檢查

2019-03-18 10:59

省很大！嘉縣鼓勵換節能家電 一般住戶也適用

2019-03-18 10:43

台中空汙 7個區致癌物濃度高

2019-03-17 23:23

影／阿里山煤炭蒸汽火車修復上路 1年半後重出江湖

2019-03-18 07:29

台灣燈會商機強強滾 3千張一卡通又搶完了

2019-03-18 16:34

影╱罕見大翅鯨「驚」現花蓮外海 與海豚悠游

2019-03-18 12:52

高雄輕軌二階如何續建 交通部盼市府年底提方案

2019-03-18 13:50

遷移垃圾山 斗六3管齊下

2019-03-17 23:42

漁民妻帶9月娃飛模里西斯見夫 潘孟安：這就是討海人

2019-03-18 11:17

高雄發現管線穿越箱涵？ 許立明：前市府主動檢測結果

2019-03-18 17:12

重啟潛盾機工程 八德路將交管

2019-03-17 22:48

新北紅線夜間停車 首波下月開放

2019-03-18 00:14

南投縣政府搬遷？ 國發會：言之尚早

2019-03-17 22:57

影／港埠線退縮 正濱漁港多出2公頃可蓋民宿

2019-03-17 22:02

鄒族獵人協會全台首發獵人證 傳承einu文化保護山林

2019-03-18 09:58

帥哥咖啡師特調蜜餞咖啡 吃到外婆熬鳳梨的酸甜味

2019-03-18 09:09

恩主公醫院門診大樓上樑 最快年底試營運

2019-03-18 12:52

影／外科醫師從藝術中教醫學 把醫院變成美術館

2019-03-18 08:20

受困磚塊+排水不良 竹北萬善祠榕樹病了 青年搶救

2019-03-17 23:45

基隆軍港遷建 第1標下月動工

2019-03-17 23:49

新北未婚聯誼 13對配對成功

2019-03-18 00:20

里民認養350株櫻花黃金風鈴木 期待成為公園美景地標

2019-03-17 21:47

高雄市觀光局再推新亮點 愛河畔首度辦野餐派對

2019-03-18 15:14

台北東西翻轉 捷運運量也東減西增

2019-03-17 22:58

胡璉故居 爭取保留

2019-03-18 00:22

鐵路高架後 嘉義車站應會保留

2019-03-17 23:45

一周連吃5次潮汕砂鍋粥仍想念 他霸氣決定回台開店

2019-03-18 10:39

金山台二線市區天際線變美 電纜地下化不再密密麻麻

2019-03-18 13:35

塑膠吸管退出醫院！全台第一家 大林慈濟主動禁用

2019-03-18 14:35

台北玫瑰展22日登場 咖啡請客

2019-03-18 00:18

徵醫護薪資最高5萬還附宿舍 中醫大新竹附院拍MV攬才

2019-03-18 17:17

屏東新闢道路工程 蘇揆拍板

2019-03-17 23:34

高雄鐵路地下化 柴油味散不去

2019-03-17 23:16

基隆商港港區範圍 重調整

2019-03-17 23:58

桃園振聲高中側門塞車 爭取拓路

2019-03-17 23:36

漁港港區開放釣魚？釣友力推 漁會反對

2019-03-18 00:29

中市府人事3人真除1補足 客委會主委江俊龍

2019-03-18 16:44

花博倒數！「新竹週」將登場 台中住宿業者搶商機

2019-03-18 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top