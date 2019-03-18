台中空污續惡化 市府再祭減煤手段

2019-03-18 20:34 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市環保局副局長陳宏益18日受訪，中市政府將持續要求中火減少燃煤發電，才能根本解決中部空氣污染問題。（photo by 劉東皋/台灣醒報） 分享 facebook 「為遏止空污再惡化，今年中將再祭出減煤要求，並堅持讓中火停掉一部機組。」台中市環保局副局長陳宏益18日受訪時指出，近日中部空品不佳，台中火力發電廠的停機機組卻未減反增，環保局卻無法要求中火降載，引起中部民眾及環保團體的不滿。

台中護樹等環保環體提出空品監測地圖表示，18日的空氣品質惡劣，部分空氣盒子已呈現紫色情況，中火卻還「火上加煤」，讓二號機上線升載「添亂」加重污染。面對PM2.5飆高，一級致癌物危害市民健康，「媽媽市長的緊急防制措施呢？」依環保局數據，受污染物易累積之情況，18-20日這三天，中部、雲嘉南與高屏地區，均為橘色到紅色警示。

市長盧秀燕在接受媒體採訪時說，她對中央及台電的處置表示抗議，她說，中南部空污嚴重，中火應該優先降載。依據市府近期公布的空品調查報告，台中有七個行政區暴露在PM2.5較高風險環境下，中火燃煤發電卻不減反增，這叫中部民眾情何以堪！

「自去年8月修訂空污法14條，是否即始要求降載的權力已收歸中央，地方只能依既定的降載機制執行行政法規，無法即時要求中火配合地方現況加以降載。」陳宏益受訪表示，由於受風場轉弱，中、南部地區污染物易累積，因此嚴重影響空品。但中央基於整體電量調度因素，在中火未達降載機制條件下，任其持續增加機組發電。

對於中央及台電未站在同理心立場減少機組發電，市府只能「感到遺憾」。不過，台中市將透過生煤許可證的審查權，要求台電再減少燃煤量。陳宏益表示，台中市政府將持續要求中火減少燃煤發電，才能根本解決中部空氣污染問題。最快年中就會提出相關措施，要求減煤力道不會小。

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