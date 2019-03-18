鐵板燒店賣水餃有理由 老闆全是因為愛

2019-03-18 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化二林喜樂保育院的水餃都是院生與身心障礙居民手工製作，經長期的訓練與經營產能穩定，院方為拓增銷售通路，陸續與愛心店家合作以寄賣方式賣水餃，埔心鄉鐵板燒業者許增鏞熱心公益，最近也開始提供自家店面作為寄賣站，用實際行動支持社福機構。

喜樂保育院手工水餃經過10多年的銷售推廣已有口碑，從最早的韭菜、高麗菜與素食口味，現在還有泰式香辣、紫菜鮮肉等口味，團購顧客穩定，喜樂保育院院長林玉嫦指出，市面上水餃選擇雖多，但自家水餃嚴選食材，吃起來飽滿，平均一天可賣出600包達1萬8千顆水餃，在各界的支持下平均每年營業額約1千萬元，專款專用作為身心障礙者的薪資。

喜樂保育院目前提供工作機會讓30名弱勢身心障礙者能靠一己之力賺錢生活，林玉嫦說，現在產量越來越穩定，要更積極開發通路銷售產品，除了二林院區現場銷售外，目前有外鄉鎮約20多家愛心店家提供場地作為寄賣站，院方也有5年擴廠計畫，新的園區希望除了生產水餃外，還有包子、鍋貼等新產品，也會有小餐廳提供服務，讓更多身心障礙者加入服務行列。