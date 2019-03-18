親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師說有這兩個原因

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

南投佑民醫院心導管中心 救心保命顯成效

2019-03-18 18:12中央社 南投縣18日電

草屯佑民醫院重度級心導管中心啟用至今已服務43名病患，其中7人為急救成功案例。南投縣長林明溱今天視察醫院，肯定院方及奧援醫師的努力，讓縣民能獲得最好醫療照護。

經林明溱、南投縣政府衛生局、民主進步黨籍立法委員林靜儀等人協助，草屯佑民醫院在新擴建的急重症大樓設立南投縣首座24小時重度級心導管中心。2月20日啟用後，隨時為急性心肌梗塞病患治療。啟用至今，已服務43名病患，其中7人為急救成功案例。林明溱今天前往醫院視察，肯定院方努力及支援的專科醫師。

林明溱說，南投縣因人口及地理位置等因素，要設立醫學中心不容易，所以朝充實地區醫院設備與醫師人力努力，縣府積極向衛生福利部爭取「醫中計畫」，共獲補助4年約新台幣3.9億元經費，並由醫學中心調派專科醫師進駐縣內急救責任醫院，提升急重症照護能力。

佑民醫院院長巫錫霖指出，南投過去無24小時重度級心導管中心，民眾若發生急性心肌梗塞，需轉到外縣市醫院進行心導管救治，病人轉院途中可能就會發生不幸，感謝縣政府、衛生局積極向衛福部爭取設立，佑民醫院將持續深化急重症服務，嘉惠南投縣民。

衛生局表示，為使南投縣醫療資源布建完善，衛生局再向衛福部爭取「醫中計畫」補助1.2億元，以輔導台中榮總埔里分院達成「腦中風醫療重度級標準」、埔里基督教醫院達成「急性冠心症醫療重度級標準」、南投醫院達成「高危險妊娠及新生兒醫療重度級標準」。

衛生局指出，南投醫院也正籌設血管中心，以提供洗腎患者四肢血管作業與癌症血管栓塞醫療服務為主，未來將與縣內醫院心血管中心相輔相成。

林明溱醫師心肌梗塞
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

一周連吃5次潮汕砂鍋粥仍想念 他霸氣決定回台開店

2019-03-18 10:39

掌握空品 中市府官網設專區預報未來48小時

2019-03-17 23:28

台中空汙 7個區致癌物濃度高

2019-03-17 23:23

南投縣政府搬遷？ 國發會：言之尚早

2019-03-17 22:57

一年救300隻…志工救援貓狗 看盡人性善惡

2019-03-17 22:56

從廚餘桶救幼貓 國中生當奶爸

2019-03-17 22:55

賞花觀鳥 奧萬大祭春遊優惠

2019-03-17 22:53

顔清標二兒媳補辦婚禮 顏家新娘超美

2019-03-17 22:04

中市勞工局打造交流平台 退休高手回業界傳技

2019-03-17 17:59

春風吹醒荔枝椿象 專家：摘除1葉卵片明年減少1千隻

2019-03-17 17:10

靜宜大學募物質要送非洲國家 結果2天就堆積如山

2019-03-17 14:56

國際扶輪3462年會 總監沈登贊：讓愛傳到各角落

2019-03-17 13:27

清水種樹達人帶隊種樹 他說種樹有「4好」

2019-03-17 12:56

影／潭子農會百周年活動 親子做迷你版稻草人還插秧

2019-03-17 12:30

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

空汙含一級致癌物 學者：跨部會解決國安問題

2019-03-17 15:32
看更多

熱門文章

顔清標二兒媳補辦婚禮 顏家新娘超美

2019-03-17 22:04

赴任前辭行 胡志強臉書證實蔡炳坤將任台北市副市長

2019-03-17 21:43

蔡英文送給基隆第二個大禮 軍港遷建主建物下月動工

2019-03-17 21:25

全台漁港瘋釣魚唐鳳聽到了 漁會：那安全誰顧？

2019-03-17 19:47

桃市馬路標線「像菲律賓國旗」 原來是交局設計3D駝峰線

2019-03-17 20:20

省很大！嘉縣鼓勵換節能家電 一般住戶也適用

2019-03-18 10:43

全裸露！恐致氣爆 高雄大寮11條工業管線斷料檢查

2019-03-18 10:59

台中空汙 7個區致癌物濃度高

2019-03-17 23:23

影／阿里山煤炭蒸汽火車修復上路 1年半後重出江湖

2019-03-18 07:29

影╱罕見大翅鯨「驚」現花蓮外海 與海豚悠游

2019-03-18 12:52

漁民妻帶9月娃飛模里西斯見夫 潘孟安：這就是討海人

2019-03-18 11:17

高雄輕軌二階如何續建 交通部盼市府年底提方案

2019-03-18 13:50

新北紅線夜間停車 首波下月開放

2019-03-18 00:14

重啟潛盾機工程 八德路將交管

2019-03-17 22:48

遷移垃圾山 斗六3管齊下

2019-03-17 23:42

影／港埠線退縮 正濱漁港多出2公頃可蓋民宿

2019-03-17 22:02

台灣燈會商機強強滾 3千張一卡通又搶完了

2019-03-18 16:34

帥哥咖啡師特調蜜餞咖啡 吃到外婆熬鳳梨的酸甜味

2019-03-18 09:09

影／外科醫師從藝術中教醫學 把醫院變成美術館

2019-03-18 08:20

基隆軍港遷建 第1標下月動工

2019-03-17 23:49

新北未婚聯誼 13對配對成功

2019-03-18 00:20

南投縣政府搬遷？ 國發會：言之尚早

2019-03-17 22:57

受困磚塊+排水不良 竹北萬善祠榕樹病了 青年搶救

2019-03-17 23:45

里民認養350株櫻花黃金風鈴木 期待成為公園美景地標

2019-03-17 21:47

高雄發現管線穿越箱涵？ 許立明：前市府主動檢測結果

2019-03-18 17:12

台北東西翻轉 捷運運量也東減西增

2019-03-17 22:58

胡璉故居 爭取保留

2019-03-18 00:22

恩主公醫院門診大樓上樑 最快年底試營運

2019-03-18 12:52

鐵路高架後 嘉義車站應會保留

2019-03-17 23:45

一周連吃5次潮汕砂鍋粥仍想念 他霸氣決定回台開店

2019-03-18 10:39

爸媽最愛遛小孩地方 新竹市兒藝節3月30日試營運

2019-03-17 18:39

影／菜鳥村長育音才 用小提琴改變偏鄉生命

2019-03-17 20:19

金山台二線市區天際線變美 電纜地下化不再密密麻麻

2019-03-18 13:35

澎湖海域大量糜蝦死亡 原因待查

2019-03-17 19:17

81艘環保艦守護花蓮海洋 年回收逾3噸海上垃圾

2019-03-17 19:01

高雄市觀光局再推新亮點 愛河畔首度辦野餐派對

2019-03-18 15:14

台北玫瑰展22日登場 咖啡請客

2019-03-18 00:18

高雄鐵路地下化 柴油味散不去

2019-03-17 23:16

基隆商港港區範圍 重調整

2019-03-17 23:58

屏東新闢道路工程 蘇揆拍板

2019-03-17 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top