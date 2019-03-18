南投佑民醫院心導管中心 救心保命顯成效

2019-03-18 18:12 中央社 南投縣18日電



草屯佑民醫院重度級心導管中心啟用至今已服務43名病患，其中7人為急救成功案例。南投縣長林明溱今天視察醫院，肯定院方及奧援醫師的努力，讓縣民能獲得最好醫療照護。

經林明溱、南投縣政府衛生局、民主進步黨籍立法委員林靜儀等人協助，草屯佑民醫院在新擴建的急重症大樓設立南投縣首座24小時重度級心導管中心。2月20日啟用後，隨時為急性心肌梗塞病患治療。啟用至今，已服務43名病患，其中7人為急救成功案例。林明溱今天前往醫院視察，肯定院方努力及支援的專科醫師。

林明溱說，南投縣因人口及地理位置等因素，要設立醫學中心不容易，所以朝充實地區醫院設備與醫師人力努力，縣府積極向衛生福利部爭取「醫中計畫」，共獲補助4年約新台幣3.9億元經費，並由醫學中心調派專科醫師進駐縣內急救責任醫院，提升急重症照護能力。

佑民醫院院長巫錫霖指出，南投過去無24小時重度級心導管中心，民眾若發生急性心肌梗塞，需轉到外縣市醫院進行心導管救治，病人轉院途中可能就會發生不幸，感謝縣政府、衛生局積極向衛福部爭取設立，佑民醫院將持續深化急重症服務，嘉惠南投縣民。

衛生局表示，為使南投縣醫療資源布建完善，衛生局再向衛福部爭取「醫中計畫」補助1.2億元，以輔導台中榮總埔里分院達成「腦中風醫療重度級標準」、埔里基督教醫院達成「急性冠心症醫療重度級標準」、南投醫院達成「高危險妊娠及新生兒醫療重度級標準」。

衛生局指出，南投醫院也正籌設血管中心，以提供洗腎患者四肢血管作業與癌症血管栓塞醫療服務為主，未來將與縣內醫院心血管中心相輔相成。