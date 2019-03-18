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張大春真除台中文化局長 新政推特色街道多藝文活動

2019-03-18 16:17聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府代理文化局長張大春今真除，正式接任局長。張大春與知名作家「張大春」同名，行政經歷豐富，30年來曾任原台中縣政府兵役局長、社會局長、勞工處長與升格後的台中市交通旅遊局長，歷任各局處的多元經驗，幾乎無人出其右。

張大春說，他常被誤以為是作家張大春，卻只是同名同姓。原以為代理局長是救火隊，最多只1年，

市長盧秀燕意於他代理期間的表現，經常當眾稱讚肯定。

張大春在前市長林佳龍任內，以參事代理后里區長，借重他在旅遊局的驗運用在台中花博。

張大春表示，過去4年台中藝文活動較少，偏重出版、文學，他認為文化不分年齡、活動要跨越族群，既有的傳統藝術節、國際媽祖文化節、兒童藝術季、台中爵士音樂節都會持續，今年再新增「台中設計節」在大里的台中軟體園區打造中部文創平台。

「百師入學」是前局長路寒袖獨創特色，邀作家走入社區、校園演講，張大春表示會延續但可能調整形式，不要只限演講過於制式化，讓「百師」真正提升學生的寫作能力。

張大春說，盧秀燕市長新政是在「市容轉型」這塊努力，將設「台中市特色街道自治條例」，參考台南經驗，文化將與都發局合作研議是否增加補貼給中區老街、梧棲老街閒置舊屋的所有權人，讓歷史建物翻新活化，變成特色街道。

台中文化局長張大春。圖／報系資料照片
台中文化局長張大春。圖／報系資料照片
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張大春台中市盧秀燕
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