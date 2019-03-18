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南投學童戶外教學賞灰面鵟鷹 扎根生態保育

2019-03-18 15:59中央社 南投縣18日電

八卦山脈賞鷹季展開，南投市公所21日到29日舉辦賞鷹戶外教學，除為一般遊客導覽解說灰面鵟鷹生態，更安排學童戶外教學，賞鷹平台化身教室，讓兒童從小了解生態保育的重要。

被稱為清明鳥的灰面鵟鷹陸續經過八卦山脈，南投市公所21日到29日在南投市橫山舉辦「鷹緣聚會」賞鷹戶外教學，今天舉辦記者會，邀請名崗國小、文山國小、國立南投特殊教育學校師生出席，以扎根生態教育為題彩繪飛鷹，現場還準備南投意麵等美食供民眾品嚐。

南投市長宋懷琳表示，市公所將在橫山賞鷹平台舉辦賞鷹戶外教學，提供導覽解說讓遊客知性賞鷹，並安排學童戶外教學以推廣生態教育，讓兒童從小了解生態保育的重要，活動也結合南投意麵、紅土咖啡等地方美食，邀民眾共同來欣賞灰面鵟鷹及在地留鳥飛翔英姿。

宋懷琳說，賞鷹活動已有10年歷史，是南投市公所年度重要活動，透過賞鷹活動宣導注重生態保育，並配合學校辦理生態教育，讓學童親近大自然、認識生態，並藉賞鷹活動推廣當地觀光產業及特色美食。

林務局南投林區管理處長李炎壽說，灰面鵟鷹每年約10月從繁殖地日本、韓國、中國東北往南遷徙，過境墾丁進入東南亞渡冬，隔年3月從渡冬區北返，春分時節前後經過台灣中部，以八卦山數量最多、景象最壯觀，每年3月到4月在八卦山地區記錄灰面鵟鷹過境數量，平均可達1萬到2萬隻。

灰面鵟鷹生態保育
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