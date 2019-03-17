中市勞工局打造交流平台 退休高手回業界傳技

2019-03-17 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府勞工局推動「不老高手」招募專案，透過各區廠商協進會、各類工會及民間團體，推薦各產業擁有豐富經驗或職能技術熟練的退休人才，擔任職場業師或青年的就業導師，並組成企業輔導團隊協助企業進用中高齡勞動力。

勞工局長吳威志表示，不老高手團隊招募至今，已有航太科技、營建工程、金融流通、觀光休閒等超過60名產業資深菁英加入。

高手們包括航太業退休副總、資深媒體人、創業諮詢顧問、營建達人等各產業具有豐富職場知識的中高齡優質人才擔任業界導師，將進入校園分享貴經驗給即將進入職場的應屆畢業生。

同時勞工局也結合各產業不老高手及學者專家共組輔導團隊，針對事業單位留用或回聘中高齡員工所面臨的問題，建議工作流程改善、提升中高齡勞工工作效能，並協助穩定就業。

吳局長進一步指出，市府的「中高齡人才分級資料庫」彙集各行業具豐富經驗或職能技術熟練的退休者建立「不老高手專區」，提供事業單位運用尋找專業人力，如外部顧問、技術指導等，並且針對台中市中高齡求職者資料進行盤點，將具有證照或豐富工作經歷者認定為「白金職人」，協助企業即時且精準找到所需之中高齡人才。

中高齡人才資料庫自去年11月啟動至今，已經協助多位不老高手與台中市事業單位或民間團體共同合作，例如：新移民協會、衛生局邀請不老高手針對勞動權益、創業及生命歷程等議題進行演講。