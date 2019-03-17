春風吹醒荔枝椿象 專家：摘除1葉卵片明年減少1千隻

2019-03-17 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



清水岩文創協協專案經理梁秀琴受不了荔枝椿象到處產卵，把住家庭院的5棵龍眼樹全「剃頭」，讓荔枝椿象無處棲身繁殖。照片／梁秀琴提供 分享 facebook 「1隻母荔枝椿象每次產卵14顆，1年至少產卵10次，摘除1葉卵片，明年至少減少1000隻荔枝椿象。」台中區農業改良場作物環境課于逸知博士今天說，不要小看1葉卵片，防治效果是很驚人的，收購卵片是具有意義的。

彰化縣26鄉鎮市3月1日起至4月底，同步收購荔枝椿象卵片，縣府統計兩星期收購量共3494片，埔鹽鄉最積極，其次是員林市和秀水鄉；縣府農業處副處長郭至善說，4月底以前，每周一至周四上班時間在各鄉鎮市公所收購卵片，每片2元，3月上半月共收購3494片，即4萬8千多顆卵；縣府會再加強宣導，希望全民一起防治荔枝椿象。

台中區農業改良場果樹研究室陳盟松博士說，今年政府積極防治荔枝椿象，疫情有改善，但去年11、12月氣溫偏高，今年1、2月乾旱，嚴重影響荔枝開花，龍眼也差不多，未來收成可能都很不理想。

去年荔枝椿象大爆發，對台灣中部的荔枝、龍眼收成造成影響。農改場作物環境課于逸知博士說，今年農委會輔助各縣市經費積極防治，荔枝椿象疫情應可獲改善，目前已進入荔枝、龍眼開花，蜜蜂採蜜季節，不能再噴藥，除利用天敵「平腹小蜂」的生物防治，收購卵片是必要作為。

「太可怕了，我晾在屋外的衣服、車子、紗窗上都有荔枝椿象的卵，庭院的龍眼樹上是密密麻麻的荔枝椿象。」清水岩文創協協專案經理梁秀琴家住埔鹽鄉彰水路邊，她說，實在不勝其擾，家人乾脆把庭院的5棵龍眼樹都「剃頭」了，讓荔枝椿象無法棲身繁殖，隔壁人家也把長滿葉子的枝幹都砍了。