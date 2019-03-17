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國際扶輪社地區年會 盧秀燕盼讓愛延續

2019-03-17 15:16中央社 台中17日電

台中市長盧秀燕今天先後出席國際扶輪社3461、3462地區第2屆地區年會，她表示，她和丈夫加入扶輪社20年，她兼具市長和寶眷的身分，期盼和社友一起做公益，讓愛延續。

盧秀燕先後出席在中興大學惠蓀堂、葳格國際會議中心舉行的3461、3462地區第2屆地區年會。

盧秀燕表示，丈夫廖述嘉參加扶輪社超過20年了，今天她是以參加家庭聚會心情前來，這些年來在這個大家庭裡彼此互相關心、鼓勵與幫忙，也一起攜手做公益，希望所有社友莫忘初衷，發揮扶輪精神，讓愛延續。

為響應台中花博，3462地區今年也成立花博委員會，在花博場地舉辦多場活動，邀請扶輪之子、原住民及外籍交換生在現場表演並安排導覽。

3462 地區總監沈登贊表示，花博已接近尾聲，但希望中部地區民眾能延續GREEN、NATURE、PEOPLE（綠色生產、自然生態、人文生活）的精神，將扶輪人主動、積極、分享的精神相結合，將花博元素推廣到全台社友及民眾，把握最後機會到台中觀賞花博。

年會主委林俊杰表示，年會籌備工作達8個月，今年運用科技軟體進行橫向聯繫，扶輪社累計超過200個國家及區域，約3.2萬個扶輪社、120萬名社員在全世界各地服務，今年主軸是成為勵志領導者，希望扶輪社成為領導台灣前進的力量，讓社會更美好。

花博盧秀燕原住民
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