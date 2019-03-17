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國際扶輪3462年會 總監沈登贊：讓愛傳到各角落

2019-03-17 13:27聯合報 記者黃寅╱即時報導

國際扶輪3462地區第二屆年會上午舉辦，有來自中彰投地區、61個社、超過3000位扶輪社友及眷屬熱情參與。市長盧秀燕因丈夫廖述嘉參加扶輪社超過20年，也以眷屬身份致詞，表示市府會成為扶輪好夥伴，並期許和所有社友一起攜手做公益，讓愛延續。

3462地區總監沈登贊指出，很榮幸國際扶輪社還特別派了代表姚啟甲與會指導，而今年年會的口號就是「今日扶輪、勵志領導」讓我們發揮扶輪的精神，把扶輪的愛傳到世界上各個角落，也謝謝全區社友大家同心同力為扶輪服務。

他也指出，3462地區在今年度特別成立花博委員會，在花博場地舉辦多場活動，例如：裝置藝術揭幕；還有台中花博心靈饗宴，邀請扶輪之子、原住民及外籍交換生在現場表演並安排導覽；另外也在228舉行了接力馬拉松賽暨根除小兒麻痺活動。今年年會的規劃也融入花博特色，包括圖像和意向都注入花博元素。

希望中部地區民眾能延續GREEN、NATURE、PEOPLE的精神，和扶輪人主動、積極、分享的精神相結合，在春暖花開時節，繼續保有對大自然環境的愛，也把花博元素推廣到全台社友和民眾，把握最後機會到台中觀賞花博。

姚啟甲表示，希望扶輪社也成為領導台灣向前進的力量，激勵自己也激勵別人，讓社會更美好。

台中市長盧秀燕（中）因丈夫廖述嘉參加扶輪社超過20年，今也以眷屬身份致詞，表示市...
台中市長盧秀燕（中）因丈夫廖述嘉參加扶輪社超過20年，今也以眷屬身份致詞，表示市府會成為扶輪好夥伴，並期許和所有社友一起攜手做公益，讓愛延續。圖／讀者提供
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國際扶輪3462地區第二屆年會上午舉辦，總監沈登贊（中）和騎重機的社友們合影。記...
國際扶輪3462地區第二屆年會上午舉辦，總監沈登贊（中）和騎重機的社友們合影。記者黃寅／攝影
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國際扶輪3462地區第二屆年會上午舉辦，總監沈登贊（中）指出，讓我們發揮扶輪的精...
國際扶輪3462地區第二屆年會上午舉辦，總監沈登贊（中）指出，讓我們發揮扶輪的精神，把扶輪的愛傳到世界上各個角落。記者黃寅／攝影
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花博小兒麻痺原住民
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