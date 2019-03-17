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影／幼貓棄置廚餘桶 男國中生救貓當奶爸

2019-03-17 09:07聯合報 記者游振昇╱即時報導

一隻巴掌大的小貓被棄置廚餘桶全身油膩失溫，台中市新光國中男學生救貓，充當「奶爸」。

台灣動物緊急救援小組表示，台中市新光國中二年級學生陳子詮，上周在台中太平中興東路一處社區大樓的廚餘桶，聽見小貓咪在求救的叫聲，立刻從桶中救出全身沾滿菜渣油漬及雨水的巴掌大小貓咪，將牠帶回家洗澡，整夜充當「奶爸」用吸管餵奶，並通報台灣動物緊急救援小組馳援，成功救回小貓一命。

家住附近的台中市新光國中二年級學生陳子詮剛好路過，聽見貓咪求救聲，循聲辨位，終於在滿是櫥餘及便當盒的桶子中，發現才巴掌大的小貓咪，他不嫌髒，立刻將貓咪抱起，並帶回家中照料。

陳子詮回到家，立刻先用溫水幫油膩膩的小貓咪全身洗淨，再用吹風機慢慢把貓咪的毛吹乾，買兩個暖暖包，和衣物一起鋪貓咪旁保暖，避免小貓失溫；陳子詮還整晚充當「奶爸」，將鮮奶加溫後，用吸管慢慢餵食貓咪，「咪咪乖，吃一點！」本來命危無力的小貓漸漸恢復體力。

陳子詮同時通報台灣動物緊急救援小組，在天亮後將小貓咪接往動物醫院檢查，並接手照料；資深志工倪娟娟得知陳子詮救貓的過程後，直呼專業又令人感動，還稱讚他是「小小救貓英雄」。

陳子詮的媽媽謝靜雅說，兒子平時就很喜歡貓狗，假日也常到動物醫院擔任志工，所以學會基本照護動物的常識，「非常以他為榮」。

台灣動物緊急救援小組表示，將小貓咪棄置廚餘桶的行為視同置貓咪於死地，非常不可取，應受動物保護法制裁。

一隻幼貓被棄置廚餘桶，國中生救貓。圖/台灣動物緊急救援小組
一隻幼貓被棄置廚餘桶，國中生救貓。圖/台灣動物緊急救援小組
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一隻幼貓被棄置廚餘桶，國中生救貓。圖/台灣動物緊急救援小組
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一隻幼貓被棄置廚餘桶，國中生救貓。圖/台灣動物緊急救援小組
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