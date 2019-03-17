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陳南耀上萬珍藏品 改造自家老宅成懷舊電影藝術館

2019-03-17 09:06聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮電影人陳南耀從小愛電影，不僅學手繪電影看板，更打造「懷舊電影藝術館」...
南投縣埔里鎮電影人陳南耀從小愛電影，不僅學手繪電影看板，更打造「懷舊電影藝術館」。記者賴香珊／攝影
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資深電影人陳南耀曾在國際聯邦、國聯等知名電影公司服務，更因深愛電影藝術，退休後將收藏多年的電影道具、網羅收集的懷舊物和手繪海報作品等拿來布置自家古厝，打造成「懷舊電影藝術館」，供民眾參觀回味。

陳南耀提到，因過去從事電影藝術工作，趁著職務之便，蒐集不少刀劍、戲服、劇照等電影物件，也保留過去「黃昏雙鏢客」、「獨臂刀」、「影武者」、「養鴨人家」電影，甚至藝人張美瑤、李玟等明星的手繪看板或海報，台、日、西洋等各種懷舊物應有盡有。

陳南耀感謝電影豐富他的人生，也不希望過去電影風華消失，返鄉後便改造自家老宅，上萬件的珍藏品擺設或掛貼在屋內，打造成懷舊電影藝術館，為了讓更多人知道過去手繪電影海報的技術，還持續創作不輟。

陳南耀說，現今的電影海報靠電腦繪圖印製，快速且逼真，卻不像手繪看版那般擁有細膩的情感表現，近年他畫了「功夫皇帝」李連杰、「十面埋伏」的劉德華和金城武等海報，自己欣賞，不過，隨著年事漸長，他也承認，畫起來越發吃力。

他說，他只是想為下一代多留下電影相關文史資料，歡迎民眾前往參觀，但因「懷舊電影藝術館」位在投68線道旁桃米山區內，位置偏僻，不是很好找，且路徑崎嶇，因此仍在規劃開放事宜，未來可望在連假或特殊假期開大門，讓遊客入內欣賞。

南投縣埔里鎮電影人陳南耀用各式電影或懷舊物件將自家古厝，打造成「懷舊電影藝術館」...
南投縣埔里鎮電影人陳南耀用各式電影或懷舊物件將自家古厝，打造成「懷舊電影藝術館」。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮電影人陳南耀用各式電影或懷舊物件將自家古厝，打造成「懷舊電影藝術館」...
南投縣埔里鎮電影人陳南耀用各式電影或懷舊物件將自家古厝，打造成「懷舊電影藝術館」。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮電影人陳南耀用各式電影或懷舊物件將自家古厝，打造成「懷舊電影藝術館」...
南投縣埔里鎮電影人陳南耀用各式電影或懷舊物件將自家古厝，打造成「懷舊電影藝術館」。記者賴香珊／攝影
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