逢甲提醒求職新鮮人 月薪4萬以下企業要公開薪資

2019-03-16 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



畢業季將至，台中市各大學紛紛開始舉辦求職博覽會，僑光科技大學、逢甲大學搶頭香。

逢甲今年求才廠商高達117家，共計140個攤位。大學端也提醒準畢業生求職要注意的是，就業服務法規定月薪未達4萬元要公開薪資範圍，不能再寫「面議」，今年職缺以半導體、資訊科技業、製造業最多，這三大產業所需的徵才廠商約65％、合計招募240多種職類、3856個職缺。

逢甲校友聯絡暨就業輔導處長王壘表示，職缺數特別值得一提的是，台中精密園區的美律實業釋出職缺最多，預計招募機構設計工程師、行銷業務管理師等職缺「需求人數不限」，把機會留給中部新鮮人。

寶成國際集團也是逢甲校園徵才常客，今年度除招聘正職人員外還提供多個實習機會，總計84個職缺；矽品精密釋放出48個職缺，欣銓科技有35個職缺，王品亦釋放114個職缺。

大學生求職在意薪資，但近年企業也觀察到一個現象，新鮮人求職第一題問薪資，其次在意「要不要加班？」「假日要不要工作？」有餐飲服務業者說，曾遇過家長陪面試，比孩子還在意工作內容；或是做了一個禮拜覺得興趣不合，就「快閃」離職。

逢甲校友聯絡暨就業輔導處長王壘認為，近年「低薪」、「一例一休」在社會引起廣泛討論，年輕人潛移默化被灌輸「要在意自己的權益」，自我中心情況也更嚴重，「但不能說年輕人想法是錯的。」

王壘表示，年輕人「自我中心」是社會大環境造成，一例一休確實也讓中小企業困擾；而對於「媽寶現象」因少子化更明顯，大學生的父母已經不太會「直接」管教孩子，反而是孩子遇到困難就主動回家求助，父母永遠會說：「沒關係，回來就好。」

王壘觀察，新鮮人自我中心、媽寶現象也存在校園，現在的孩子很容易「放棄」，例如期中考差了就放棄這堂課，被當也無所謂。容易放棄也表示信心不足，今年徵才博覽會2天吸引8000人次，透過問劵掌握，有350名畢業生已投遞履歷，但覺得沒有準備好，需要學校協助模擬面試。