台中環保局公佈空汙報告 7個行政區8種一級致癌物超高

2019-03-16 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市環保局近日舉辦「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估」第一、二階段計畫執行成果說明會，今天首場在中山醫學大學。環保局指出，雖然整體PM2.5及致癌物未超標，但學者發現在8種一級致癌物濃度排名，后里、西屯、大雅、港區名列前矛，「民眾吸到就有風險，這是國安問題」，必須持續監測及源頭減量、改善。

這份報告是環保局107年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫，公佈「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估」第一、二階段計畫執行成果說明會。

主要針對后里、西屯、大雅及港區（大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井）台中火力發電廠、中龍鋼鐵及中科園區的所在地及臨近行政區，特別進行居民空污暴露研究，發現龍井、西屯、大肚、大雅、清水、后里、梧棲的居民在8個一級致癌物污染濃度最高，是全市29區的前7名，

研究顯示，鄰近中火、中龍及中科的8個空污防制重點行政區，其中就有7區的居民暴露致癌物風險較高，進行研究的中山醫學大學公衛系教授廖勇伯指出，8個一級致癌物包括砷、鎘、鎳、戴奧辛等，強調空污一級致癌物多少不定與PM2.5濃度有關，不管劑量多少，只要吸入就有風險。

廖勇伯說，一級致癌物經人體吸入，與生活環境、疾病、病毒交互作用，尤其是孕婦、老年人、小孩等敏感族群，危害甚大，認為「這是國安問題」，政府必須跨部會、不分藍綠一起正視，減少甚至消滅一級致癌物，建議要持續追蹤監測。

主婦聯盟台中分會執委許心欣指出，根據研究證明居民暴露致癌風險與中火、中龍有關係，要求政府一定要源頭減量、確實減少致癌物。東海大學教授尚君璽也希望政府能把與空污導致的相關疾病「空污病」積極防制，花大錢做研究，希望政府採取作為，醫師賴怡均也要求政府不要美化空污數據。

環保局表示，台中市PM2.5及致癌物濃度暴露都在固定污染源周界環境範圍內，該空污環境調查及健康風險評估調查，已完成2階段，除調閱健保資料庫2001至2012年交叉分析，也完成2016及2017年佈點做空污監測，將進行第3階段今年底到明年的調查。