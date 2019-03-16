親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／彰化立委補選綠猛攻柯呈枋 失去的民心未找回

保住新北台南 羅文嘉：沒有贏只是止血而已

台中環保局公佈空汙報告 7個行政區8種一級致癌物超高

2019-03-16 19:45聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市環保局近日舉辦「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估」第一、二階段計畫執行成果說明會，今天首場在中山醫學大學。環保局指出，雖然整體PM2.5及致癌物未超標，但學者發現在8種一級致癌物濃度排名，后里、西屯、大雅、港區名列前矛，「民眾吸到就有風險，這是國安問題」，必須持續監測及源頭減量、改善。

這份報告是環保局107年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫，公佈「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估」第一、二階段計畫執行成果說明會。

主要針對后里、西屯、大雅及港區（大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井）台中火力發電廠、中龍鋼鐵及中科園區的所在地及臨近行政區，特別進行居民空污暴露研究，發現龍井、西屯、大肚、大雅、清水、后里、梧棲的居民在8個一級致癌物污染濃度最高，是全市29區的前7名，

研究顯示，鄰近中火、中龍及中科的8個空污防制重點行政區，其中就有7區的居民暴露致癌物風險較高，進行研究的中山醫學大學公衛系教授廖勇伯指出，8個一級致癌物包括砷、鎘、鎳、戴奧辛等，強調空污一級致癌物多少不定與PM2.5濃度有關，不管劑量多少，只要吸入就有風險。

廖勇伯說，一級致癌物經人體吸入，與生活環境、疾病、病毒交互作用，尤其是孕婦、老年人、小孩等敏感族群，危害甚大，認為「這是國安問題」，政府必須跨部會、不分藍綠一起正視，減少甚至消滅一級致癌物，建議要持續追蹤監測。

主婦聯盟台中分會執委許心欣指出，根據研究證明居民暴露致癌風險與中火、中龍有關係，要求政府一定要源頭減量、確實減少致癌物。東海大學教授尚君璽也希望政府能把與空污導致的相關疾病「空污病」積極防制，花大錢做研究，希望政府採取作為，醫師賴怡均也要求政府不要美化空污數據。

環保局表示，台中市PM2.5及致癌物濃度暴露都在固定污染源周界環境範圍內，該空污環境調查及健康風險評估調查，已完成2階段，除調閱健保資料庫2001至2012年交叉分析，也完成2016及2017年佈點做空污監測，將進行第3階段今年底到明年的調查。

這份報告明天3月17日、下週六、日還有3場說明會，目前台中市平均PM2.5從22微克平方米，降到18.8微克。

台中市環保局近日舉辦「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估」第一、二階段計...
台中市環保局近日舉辦「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估」第一、二階段計畫執行成果說明會，今天首場在中山醫學大學。圖／讀者提供
分享

空污PM2.5台中市
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

逢甲提醒求職新鮮人 月薪4萬以下企業要公開薪資

2019-03-16 19:49

窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26

南投家庭托顧服務 讓家人安心托老

2019-03-15 23:52

蔡總統台中參訪 照例維安交管

2019-03-15 23:45

病婦老家漏水 行善團幫蓋房

2019-03-15 23:43

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

彰化縣第三件禽流感疫情 防疫人員撲殺土雞1萬多隻

2019-03-15 19:45

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

台中登革熱境外移入近10年最高 衛生局：嚴防大爆發

2019-03-15 16:35

彰化又少一個百貨商場！ 彰化百貨三民店18日收攤

2019-03-15 14:10

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04

窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26

全車貨品賣光也不夠本 宜蘭這超市還是願意貨進偏鄉

2019-03-16 12:49

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

淘汰二行程機車、新購電動機車 可享高額補助

2019-03-16 11:37

誤會大了！公文這句話 鳳梨農誤會官員不出席沒誠意

2019-03-16 16:42

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57

44年歷史高市大順陸橋今拆除 交通受影響約1個月

2019-03-16 11:34

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06

高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44

林姿妙化身村姑插秧 宣布綠博開幕日免費

2019-03-16 11:49

不誇張！仁武烤鴨天天大排長龍 假日可賣上千隻烤鴨

2019-03-16 16:40

告別蚊子園區 宜蘭竹科再增上億元投資案

2019-03-16 08:51

獨居嬤房燒了義工團來重建 「沒想到他們真的來了」

2019-03-16 11:38

兄妹投入寄養家庭 孩子背後都有堪比8點檔的故事

2019-03-16 14:37

台東布農族射耳祭 武陵部落首場開跑

2019-03-16 12:04

蔡總統台中參訪 照例維安交管

2019-03-15 23:45

麻豆文旦正值柚花飄香 來多條「花見小路」浪漫賞花

2019-03-16 14:08

找路的「低頭族」 北車地下街「地」圖增60處

2019-03-15 23:32

台南新景點 日本兼六園為藍圖打造台灣珊瑚苑

2019-03-16 15:26

好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19

挑戰現任費鴻泰 王鴻薇坦言：是艱困選區

2019-03-16 13:55

打掉行道樹花果 專家：髒亂沒了，城市季節性景觀也毀了

2019-03-15 23:21

雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

陸戰隊助收洋蔥 省下千萬工資

2019-03-15 23:13

美食新天地／三重朱記花枝羹真材實料 米粉炒鹹香有嚼勁

2019-03-15 23:08

千朵流蘇石斛蘭齊開 蘭展奪冠

2019-03-15 23:54

太魯閣九曲洞封閉施工6年 暑假開放

2019-03-15 23:53

北市缺雙語老師 國小教甄招考40名

2019-03-16 15:51

台北雙子星最快4月簽約 南海：送件無拖延

2019-03-15 22:31

履保金準備好了 南海：雙子星案最快4月底簽約

2019-03-15 20:48

月津港燈節部分作品移入 新營天鵝湖公園添藝術風

2019-03-16 09:52

遭抗議初選黑箱？北市黨部：立委初選時程不變

2019-03-16 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top