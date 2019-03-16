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磐石會長交接 盧秀燕：台中會展中心將動工

2019-03-16 17:11中央社 台中16日電

台中市磐石會長今天交接，台中市長盧秀燕在會中指出，產業界多方期待的台中水湳會展中心，將於23日動工，屆時將可提供至少5000個以上的攤位。

由上市櫃公司決策者組成的台中市磐石會，現有逾百家會員公司，涵蓋北、中、南知名上市櫃企業，總市值逾新台幣2兆元，今天在全國大飯店舉行第21、22屆會長交接典禮，總統蔡英文到場致詞及向與會者舉杯致意，盧秀燕主持監交，台中市副市長楊瓊瓔、立法委員黃國書、張廖萬堅、運動局長李昱叡等人出席觀禮。

新任會長勤美集團董事長林廷芳從長錩泰工業董事長張經金手中接下印信後表示，22屆的精神標語是「雁行千里，傳承共榮」，今天整個台灣社會面臨轉型，就像雁群遷徙一樣，會是一場持久戰，且過程不輕鬆，很難單打獨鬥，千里之行始於互助團結，磐石會身為中堅份子，對社會經濟發展更責無旁貸。

盧秀燕表示，「不管什麼流，拚經濟是主流！」台中是最美麗、有潛力的城市，她提出前店、後廠、自由港「台中富市3」的經濟政策，除了鬆綁法令、輕稅簡政外，市府會陪同大家一起去爭取訂單拼經濟。

盧秀燕指出，不論軟體計畫與硬體建設，市府都會好好努力，例如產業界期待20年的水湳會展中心，將於23日動工，這是她上任以來最優先的工作，屆時將可提供至少5000個以上的攤位。

經濟盧秀燕台中市
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