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窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26聯合報 記者趙容萱╱即時報導

72歲的台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞出身貧困，33歲創立台中宏恩醫院，實現蓋窮人醫院夢想，後又擴建龍安分院做為精神專科醫院；10年前，因患者除夕夜一句「家裡的床早就被家人丟掉了」，有家歸不得，渴望能有個「家」，他與妻子經歷10多年努力，終於籌建完成慢性療養機構「喜願家園」，目前收治27名病患。

吳子鈞兒時家境不好，半工半讀，當過抓漏的泥作工人，也曾到大慶街宿舍組裝角鋼床架，大學第一學期學費多虧親友資助，執業時尚無健保，感受窮人貧病、負擔不起醫藥費痛苦，33歲創立台中宏恩醫院，後成立附設護理之家，約1/3患者為中低收入戶。

吳子鈞說，他的高中同學、時任台中市衛生局長林瑞欣在90年因中部缺心障礙醫療機構，患者要遠送東部候床，建議他設立。他思考當時社會氛圍，民眾不願與精神科醫院為鄰，也少有醫院願意投入這個區塊，龍安分院規畫為189床精神專科醫院，並於93年營運。

吳子鈞回想，十年前除夕夜，他偕同妻子林豐麗探視龍安分院留守的醫護人員，看到一名40歲男病友，妻子上前詢問「你怎麼沒有回家圍爐？」男病患告知「家裡的床早就被家人丟掉了！」盼望能有一個「家」；他和妻子聽了覺得很心酸，夫婦倆決定要籌建慢性療養機構「喜願家園」、患者專屬的「家」。

吳子鈞說，光從找地就遇到瓶頸，有的地主不願意賣，有的地價太貴買不起，在台中市找不到合適的地，他回彰化鹿港找尋，後來才在芳苑貸款3700多萬元買一甲地，捐給宏恩社會福利慈善基金會，並募集近2千萬元社會善款，103年動工興建150床的「喜願家園」，去年4月開幕，第一期收50床病患。

台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經...
台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經歷十年籌建完成「喜願家園」圓夢。記者趙容萱／攝影
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台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經...
台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經歷十年籌建完成「喜願家園」圓夢。記者趙容萱／攝影
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患者除夕夜台中市
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