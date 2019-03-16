窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



72歲的台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞出身貧困，33歲創立台中宏恩醫院，實現蓋窮人醫院夢想，後又擴建龍安分院做為精神專科醫院；10年前，因患者除夕夜一句「家裡的床早就被家人丟掉了」，有家歸不得，渴望能有個「家」，他與妻子經歷10多年努力，終於籌建完成慢性療養機構「喜願家園」，目前收治27名病患。

吳子鈞兒時家境不好，半工半讀，當過抓漏的泥作工人，也曾到大慶街宿舍組裝角鋼床架，大學第一學期學費多虧親友資助，執業時尚無健保，感受窮人貧病、負擔不起醫藥費痛苦，33歲創立台中宏恩醫院，後成立附設護理之家，約1/3患者為中低收入戶。

吳子鈞說，他的高中同學、時任台中市衛生局長林瑞欣在90年因中部缺心障礙醫療機構，患者要遠送東部候床，建議他設立。他思考當時社會氛圍，民眾不願與精神科醫院為鄰，也少有醫院願意投入這個區塊，龍安分院規畫為189床精神專科醫院，並於93年營運。

吳子鈞回想，十年前除夕夜，他偕同妻子林豐麗探視龍安分院留守的醫護人員，看到一名40歲男病友，妻子上前詢問「你怎麼沒有回家圍爐？」男病患告知「家裡的床早就被家人丟掉了！」盼望能有一個「家」；他和妻子聽了覺得很心酸，夫婦倆決定要籌建慢性療養機構「喜願家園」、患者專屬的「家」。