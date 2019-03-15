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桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

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議員指臨時人員遭不續聘有黑箱 中市府反駁

2019-03-15 19:32中央社 台中15日電

民主進步黨籍台中市議員施志昌今天表示，台中市政府建設局多名非正式員工遭不續聘，質疑中市府黑箱作業；中市府說，相關考評都經核實進行，沒有不公平，且依規定核算資遣費。

施志昌在台中市議會表示，去年台中市長盧秀燕選前承諾不秋後算帳，上任後卻將全市府約聘僱臨時人員從一年一聘改為簽約到31日，約聘、約僱、約用、業務助理與行政助理等超過5000人，適用勞動基準法者超過3000人。

他說，近日建設局內部人員反映，建設局新建工程處與養護工程處以工程管理費不足為由人事縮編，多人遭不續聘，他要求中市府公布不續聘名單，並輔導這些遭不續聘人員。

建設局表示，近年重大工程陸續完工，預算逐年遞減，加上代辦地政局區段徵收等專案工程也已完工，用於支應臨時人員薪水的工程管理費已不足，考量業務與人力衡平，區徵專案工程除先前已離職人員，既有業務助理9人不再續約，另透過內部人員核實考評機制，擇優汰劣其他業務助理及行政助理12人，僱用到31日止。

建設局說，相關考核都依內部考評機制客觀進行，沒有不公平情形；為顧及勞工權益，除依勞基法規定預告契約終止程序，將核算資遣費給被解僱人員，未來也會滾動檢討經費與人力情形，以利業務順利推動。

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