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曾遭烏龍追稅億元 黃文皇掌南投律師公會

2019-03-15 18:52中央社 南投縣15日電

曾經接獲新台幣上億元烏龍稅單加罰鍰的公益律師黃文皇，今天接任南投律師公會理事長並表示，將持續辦理免費法律諮詢、律師下鄉等服務，達到法律為人民服務的使命。

南投律師公會第8屆第2、3任理事長交接典禮在南投地方法院禮堂舉行，由卸任理事長吳莉鴦交接給新任理事長黃文皇，南投縣副縣長陳正昇、台中高等行政法院院長許金釵、台灣高等法院台中分院院長李伯道、南投地方法院院長黃俊明、南投地方檢察署檢察長毛有增等人觀禮。

陳正昇說，感謝南投律師公會一直為南投偏鄉新住民、弱勢族群提供免費法律扶助與諮詢，讓相對弱勢的縣民不會因缺乏法律知識而影響權益，且公會也協助縣府辦理校園法律常識宣導、中部治理平台法律論壇等，期許新任理事長黃文皇繼續維護司法正義及人權。

從事法律工作近22年的黃文皇說，經歷任理事長建立良好基礎，將持續辦理免費法律諮詢、律師下鄉服務，達到法律為人民服務的使命，也將協助律師法修法，配合法院、檢察署推動司法革新，讓人民信賴司法。

黃文皇當年成為律師後，很快就去登記公益律師，接到人生第一個遺產公益案件是張宏基遺產管理人，結果竟然被財政部中區國稅局以「未依規定辦理被繼承人張宏基遺產稅申報」為理由，本稅加罰鍰共約1億1200萬元，當時被業界稱為「史上最倒楣公益律師」。

黃文皇告訴中央社記者，這件「烏龍」罰稅案件雖然相關單位發文「不會對律師執行」後不了了之，但上億元追稅也影響他從此不做有關遺產稅務公益服務，「太恐怖了」，雖然律師有社會責任，但做公益卻被政府反咬，不只他，很多業界律師也嚇到。

陳正昇也代表縣長林明溱感謝吳莉鴦任內辦理免費法律諮詢、共同舉辦新住民及弱勢家庭孩童法律營、安排律師走入偏鄉宣導法治及法律服務、籌辦在職進修課程、原住民課程培訓等，為地方提供許多法律服務。

遺產偏鄉新住民
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